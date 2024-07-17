ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, başarısız suikast girişimi sonrası kripto para piyasalarını sevindirecek yeni bir girişim ile dönüyor. Trump, yeni bir NFT koleksiyonu piyasaya sürecek.

Trump’tan Yeni NFT Koleksiyonu

Donald Trump, 16 Temmuz’da Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında NFT koleksiyonu oluşturmayı düşündüğünü açıkladı. Yeni koleksiyon, Trump’ın piyasaya sürdüğü dördüncü koleksiyon olacak.

Yeni bir koleksiyon daha yapacağım çünkü insanlar bunu istiyor.

Cumhuriyetçi aday, son dönemde verdiği kripto dostu demeçler ile topluluktan destek görmeye başladı. Suikast girişimi sonrası adayın topluluktan gördüğü destek daha da büyüdü.

Trump, önceki yıllarda kriptoya görece mesafeli duruyordu. Kendisini kripto konusunda “uyandıranın” ise çıkardığı bir önceki NFT koleksiyonu olduğunu söyledi.

Milyader iş insanının gözaltına alındığı sırada çekilen ikonik fotoğraflarından oluşan koleksiyon, bir günde tamamen satıldı. Koleksiyonda ana ödeme yönteminin kripto olması ise Trump’ı kripto konusunda harekete geçirdi:

Koleksiyonun neredeyse tamamı, bu yeni para birimi olan kripto ile ödendi. Ve benim gözlerimi açtı.

Donald Trump, 13 Temmuz’da Pennslyvania’da düzenlenen seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kulağından yaralanan Trump, saldırıdan hayati bir tehlike yaşamadan kurtuldu.

Başarısız suikast girişimi sonrası kripto paralar yukarı yöneldi. Bitcoin, 58 bin dolardan 65 bin dolara yükseldi. En büyük kripto paranın haftalık değer artışı yüzde 11’i geçiyor.

Diğer kripto paralar da Bitcoin’i izledi. Son yedi günde yüzde 12,5 değerlenen Ether (ETH), haber yayın saati itibarıyla 3.500 dolardan işlem görüyor.

Trump’ın seçim kampanyası, kripto sektöründeki birçok liderden destek görüyor. Winklevoss’un kurucu ortakları Tyler ve Cameron Winklevoss ve Kraken CEO’su Jesse Powell, Trump’a bağış yapan isimler arasında yer alıyor. Son olarak Elon Musk, Trump’ı desteklediğini ve 45 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.