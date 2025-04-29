Trump yönetimi, Bitcoin’i altın gibi değerlendirme sinyalleri veriyor; bu yaklaşımın GSYH ve ticaret dengesi gibi ekonomik göstergeleri nasıl etkileyebileceği merak ediliyor.

Polymarket tahmin platformu, Trump’ın görevinin ilk 100 günü dolmadan Bitcoin rezervi açıklama olasılığını %6 olarak gösteriyor.

Başkan Donald Trump’ın göreve dönüşünün ilk 100 gününü, “Amerikan Büyüklüğünü Güvence Altına Alma” temalı bir mitingle kutlamaya hazırlanırken, ABD’nin federal rezervlerine Bitcoin eklemesi olasılığına dair beklentiler artıyor. Tahmin platformu Polymarket, Trump’ın yarın sona erecek olan bu 100 günlük süreçte bir Bitcoin rezervi duyurma ihtimaline %6 olasılık veriyor.

Bu spekülasyonlar, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Bitcoin Magazine’de yaptığı açıklamaların ardından ivme kazandı. Lutnick, Biden dönemindeki kripto para karşıtı politikalarının sona erdiğini belirterek, Trump yönetiminin dijital varlıklara çok daha açık yaklaştığını söyledi:

“Biden döneminde kripto para kullanmak suç gibi görülüyordu… Bu artık geride kaldı.”

Bitcoin, Altın Gibi Değerlendirilecek

Lutnick’e göre, Trump yönetimi Bitcoin’i bir para birimi değil, altın veya petrol gibi bir emtia olarak görüyor:

“Bitcoin bana göre altın gibi… Onun da arzı sınırlı. Bir emtia gibi muamele görmeli.”

ABD’nin Bitcoin’i resmi olarak emtia kabul etmesi durumunda, bu durum alım-satım ve elde tutma gibi alanlarda kullanımının önünü açabilir. Lutnick şunu vurguladı:

“Kimse petrol ya da altın satılmasına karışmıyor. Bitcoin için de aynı olmalı.”

Ticaret Dengesi ve GSYH’de Bitcoin Hesaplaması

Lutnick ayrıca, ABD Ekonomik Analiz Bürosu’nun, Bitcoin’in ticaret dengesi ve GSYH gibi istatistiklerde altın gibi ele alınabileceği bir sistem üzerine çalıştığını açıkladı. Henüz resmi bir karar alınmamış olsa da bu konunun “iyi bir fikir olarak değerlendirildiğini” belirtti.

Yeni tanımlamaların, vatandaşların Bitcoin’in ekonomi içindeki rolünü daha iyi anlamasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Stratejik Bitcoin Rezervi Gündemde mi?

Lutnick, ABD hükümetinin elinde hâlihazırda bir Bitcoin rezervi olup olmadığına dair doğrudan bir açıklama yapmadı. Ancak konunun yönetim içinde gündemde olduğunu doğruladı:

“Yönetim bu konuda açıklama yapmaya hazır olduğunda, gerekli bilgileri paylaşacağız.”

Bitcoin’in Trump yönetiminin gündeminde kaldığını vurgulayan Lutnick, şunları ekledi:

“Trump, Bitcoin’e destek sözü verdi ve bunu yerine getirdi. Ticaret ve küresel barış girişimlerinden sonra, Bitcoin yeniden gündemin ön sıralarında olacak.”