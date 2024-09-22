Eski ABD Başkanı ve 2024 seçinlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, kendi coin’ini çıkaracağını açıkladı. Donald Trump Cumartesi günü yaptığı açıklamada kendisi tarafından tasarlanan Trump Coin’in piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Donald Trump bu coin’in ABD’de basıldığını ve ABD’nin özgürlük ve refah mücadelesini simgelediğini söyledi. Donald Trump, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba! Bugün inanılmaz bir şey paylaşmak istiyorum: Resmi Trump Coin’lerinin lansmanını yapıyoruz! TEK RESMİ ve benim tasarladığım madalyonlar, gururla ABD’de basıldı. Donald J. Trump İlk Baskı Gümüş Coin’i, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü satışa sunulacak. https://realtrumpcoins.com adresinden kayıt olabilirsiniz!

Söz konusu madalyonlar %99,9 oranında saf gümüşten üretildi. Her bir madalyon, Trump’ın imzasıyla ve doğrulama sertifikasına sahip. Madalyonlar, özel bir kadife çanta ile birlikte geliyor. Madalyonların etrafında ünlü Amerikan mottosu “In God We Trust” yer alırken, Trump’ın imzası da madalyonların orijinalliğini garanti altına alıyor.

Trump,ayrıca ailesinin yeni kripto girişimi olan World Liberty Financial’i de duyurdu. Bu girişim, kripto para üzerinden borç verme ve alma hizmetleri sunacak. Trump’ın oğlu Don Jr., bu girişimi, muhafazakârlar aleyhine işleyen bankacılık sistemine bir alternatif olarak tanımladı.

Geçmişte kripto para karşıtı tutumuyla tanınan Donald Trump, son birkaç aydır kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandırıyor. Donald Trump’ın servetinin 1 ile 5 milyon dolarlık kısmını kripto paralara yatırdığı belirtiliyor.

Madalyonun bir yüzünde Donald Trump’ın portresi, diğer yüzünde ise Beyaz Saray yer alıyor. Donald Trump söz konusu madalyonların yalnızca resmi web sitesi üzerinden satın alınabileceğini belirtti. Trump, paylaşımını “Birlikte tarih yazacağız.” ifadesiyle sonlandırdı.

Geçmişte spor ayakkabı ve İncil gibi koleksiyon ürünleri satan Donald Trump, resmi gümüş madalyonunu çıkararak ürün yelpazesini genişletti. Trump Coin olarak adlandırılan madalyonun satış fiyatı ise 100 dolar olarak belirlendi.