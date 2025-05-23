ABD Başkanı Donald Trump, kendi memecoin’i TRUMP’ın en büyük yatırımcısı olan Tron kurucusu Justin Sun’a, Virginia’daki özel golf kulübünde düzenlenen etkinlikte Trump markalı lüks bir altın saat hediye etti.

Etkinlik, Trump’ın Virginia’daki özel golf kulübünde gerçekleştirildi ve en büyük 220 TRUMP memecoin sahibi katıldı. Justin Sun, katılımcılar arasında en fazla TRUMP bulunduran kişi oldu ve Trump Golden Tourbillon saat ile ödüllendirildi.

Davetliler, bu özel akşam yemeğine katılabilmek için 23 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasında toplamda yaklaşık 148 milyon dolar değerinde TRUMP satın aldı. En fazla harcama yapan ilk 25 kişi ise Trump’la özel VIP resepsiyon ve kulüp turu hakkı kazandı. Justin Sun, etkinliğe ilişkin paylaşımında, Trump’ın “Bu odadaki herkes çok erken girdi. Genç ekibimiz büyük işler başarmaya aday.” dediğini aktardı.

Trump’ın Kripto Para Hamleleri

TRUMP token’ı, Trump Organization’a bağlı Fight Fight Fight LLC tarafından yönetiliyor. Trump ailesi, on-chain verilere göre toplam arzın %80’ini kontrol ediyor.

Zincir analizlerine göre, Ocak ayından bu yana token’ın yaratıcılarına bağlı cüzdanlara 320 milyon dolardan fazla işlem ücreti aktı. Eski NBA yıldızı Lamar Odom ve “Ogle” takma adlı yatırımcı da ilk 220 alıcı arasında yer alarak yemeğe katılmaya hak kazandı.

Trump ailesinin kripto yatırımları memecoin ile sınırlı değil; Donald Trump ve Melania Trump’ın kendi resmi token’ları bulunurken, Trump Media’nın finans kolu Truth.Fi, kripto ETF ürünleri sunuyor. Eric Trump ise halka açılmaya hazırlanan bir Bitcoin madenciliği şirketinin kurucu ortakları arasında yer alıyor.

Justin Sun ayrıca, Trump’ın Orta Doğu temsilcisinin oğlu Zach Witkoff tarafından yönetilen World Liberty Financial (WLF) adlı kripto girişiminin de en büyük destekçisi. Sun, bu projeye 75 milyon dolar yatırım yaptı ve lansmanda 30 milyon dolar değerinde token aldı.

Siyasi Tepki ve Protestolar

Etkinlik, ABD Kongresi’nde eleştirileri beraberinde getirdi. Temsilciler Meclisi’nden Maxine Waters, Trump’ın kripto projelerini “kişisel para makinesi” olarak tanımlarken, Senatör Cynthia Lummis ise görüntünün “kendisine endişe verdiğini” söyledi. Demokratlar, olası çıkar çatışmalarını gündeme almak için basın toplantısı düzenliyor.

Yaklaşık 100 gösterici de kulübün önünde toplandı. “Amerika satılık değil” ve “Kripto yolsuzluğunu durdurun” pankartları taşıyan protestocular, “Utanın!” sloganlarıyla konukları karşıladı. Bazı göstericiler “Yemeğiniz boğazınıza dizilsin” diye bağırdı, bazıları da Trump’ın yüzünün basılı olduğu altın madeni paralarla ve misafir listesinin açıklanmasını talep eden dövizlerle protesto yaptı.