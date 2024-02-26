Donald Trump temalı bir memecoin’in piyasa değeri 200 milyon doları aştı.

Özet:

MAGA (TRUMP) kripto para piyasasındaki düzeltmeye rağmen yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

MAGA (TRUMP) 200 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük dokuzuncu memecoin konumunda.

MAGA’daki (TRUMP) yükselişin, ABD’de yaklaşmakta olan başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanacağına dair artan beklentiler nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Kripto para piyasası son birkaç günde yönünü aşağıya çevirdi. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son 24 saatte %0,58 oranında değer kaybederken altcoin’lerin büyük bir bölümü de kırmızıya büründü.

Ancak bu süreçte bir memecoin kripto para piyasasındaki düşüş trendine meydan okuyarak astronomik bir yükseliş kaydetti. CoinGecko verilerine göre son 30 günde %255 oranında değer kazanan MAGA (TRUMP) şu sıralar 4,85 dolar bandında işlem görüyor.

MAGA kısaltması, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında kullandığı “Make America Great Again” sloganının kısaltması.

2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde de aday olan Donald Trump kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Bitcoin konusunda “U dönüşü” yaptı. Donald Trump FOX News’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Ben doları severim, ama çok kişi Bitcoin kullanıyor. Dürüst olmak gerekirse, kendi başına yol aldı gitti.

Belki biraz düzenleme de gerekli, ama çok sayıda kişi Bitcoin’i benimsedi. Ve giderek daha fazla kişinin Bitcoin ile ödeme yapmak istediğini görüyorum, ilginç bir şey bu gördüğümüz. Yani öyle veya böyle Bitcoin ile yaşayabilirim.

Donald Trump, ABD Başkanı olduğu dönemde Bitcoin ve kripto paralara ilişkin yaptığı sert açıklamalarla gündeme geliyordu. 2017-2021 yılları arasında ABD’nin 45. başkanı olarak görev yapan Trump, ABD doları ile rekabet ettikleri gerekçesiyle kripto paralardan hoşlanmadığını açıklamıştı.

Hatta o dönemde “Bitcoin bana dolandırıcılık gibi geliyor” ifadelerini kullanan Trump’ın ABD Hazine Bakanı’na “Bitcoin’in peşine düşün” talimatını verdiği de iddialar arasında.

Donald Trump’ın Bitcoin konusundaki bu “U dönüşü” ABD başkanlık seçimlerinden yaklaşık 8 ay önce geldi. Şu an için Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Bitcoin ve kripto paralar için nasıl bir politika izleyeceği konusu belirsizliğini koruyor.

2024 yılı ABD başkanlık seçimlerinde aday olan ve daha sonra çekilen Vivek Ramaswamy de Donald Trump’ı destekleme kararı aldı. Kripto para destekçisi olarak tanınan Vivek Ramaswamy’nin Donald Trump tarafından Başkan Yardımcısı olarak seçilebileceği iddia ediliyor.