ABD’nin eski Başkan ve 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi’lerin adayı Donald Trump, sürpriz bir dönüşle kripto paralara destek vermeye başladı. Donald Trump, ABD’nin kripto para sektöründe ikincilikle yetinmemesi gerektiğini söyledi.

Donald Trump’ın bu çıkışı, seçim kampanyasında kripto para bağışlarını kabul etmeye başlamasından çok kısa bir süre sonra geldi.

Trump’ın Kripto Para Stratejisi

25 Mayıs’ta kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ülkemiz bu alanda lider olmalı, ikinci yer yok.

Trump’ın kripto para yanlısı bu açıklaması, Libertarian Ulusal Kongresi’nde yaptığı konuşmadan hemen önce geldi.

Kripto Para Bağışlarını Kabul Etmeye Başladı

Trump, seçim kampanyası kapsamında 21 Mayıs itibariyle Coinbase Commerce üzerinden kripto para bağışlarını kabul etmeye başladı. Trump açıklamasında şunları kaydetti:

Kripto para şirketlerine ve bu yeni ve büyüyen endüstriyle ilgili her şeye çok olumlu ve açık fikirliyim.

Trump’ın bu açıklamaları, 2024 seçimlerindeki rakibi Joe Biden kripto paralara yönelik görüşleriyle tam zıt yönde.

Geçtiğimiz yıllarda, Trump kripto paralara sert açıklamalar yapmıştı. Öyle ki Trump zaman zaman kripto para sektörüne yönelik düzenlemelerin daha da ağırlaştırılmasını savundu. Fakat Trump’ın çıkardığı NFT koleksiyonunda elde ettiği başarı ve kripto paraların 2024 ABD Başkanlık seçimlerinin ana gündem maddelerinden biri olmasıyla bu konudaki fikirleri değişti.

Sonuç olarak Donald Trump, kendisini kripto para destekçisi ABD Başkan adayı olarak konumlandırıyor.

Meclis ve SEC’den Önemli Adımlar

Trump’ın kripto para sektörü yanlısı açıklamalarının ardından, ABD Temsilciler Meclisi, sektörü kapsamı bir şekilde düzenlemeyi amaçlayan ilk kripto para piyasası mevzuatını kabul etti. Yasa tasarısı şimdi oylama için Senato’ya gönderildi.

Bu hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da spot Ethereum ETF’lerini onayladı. ABD’de Bitcoin’den sonra bir altcoin’in ETF için onaylanması, kripto para yatırımcıların heyecanlandırdı.

Ross Ulbricht için Af Sözü

Donald Trump ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Trump seçimi kazanması halinde, Silk Road adlı dark web pazar yerinin kurucusu Ross Ulbricht’in cezasını hafifleteceğine söz verdi.

Ross Ulbricht 2015 yılında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası artı kırk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump, Libertarian Partisi Ulusal Kongresi’nde yaptığı açıklamada şunları kullandı:

Bana oy verirseniz, ilk gün Ross Ulbricht’in cezasını hafifleteceğim.

Sonuç olarak Trump’ın kripto para yanlısı bu açıklamaları büyük heyecan yarattı. Kripto para topluluğu, Donald Trump’ın kripto paralara yönelik görüşlerindeki bu değişimin, ABD’de sektörün geleceğini yeniden şekillendireceğine inanıyor.