Donald Trump’ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Trump Media’nın, kripto ticaret platformu Bakkt’ı satın almak için ileri aşamada görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Financial Times’a konuşan iki kaynak, Trump’ın bu hamlesiyle kripto para sektöründeki ilgisini daha da ileri taşıdığını söyledi.

Haberin ardından Trump Media ve Bakkt hisseleri sert bir şekilde yükselişe geçti. Nasdaq’ta işlem gören Trump Media (DJT) hisseleri %16’nın üzerinde değer kazanırken, Bakkt’ın hisseleri %162’lik etkileyici bir artış kaydetti. Ancak Bakkt hisselerinde volatilite nedeniyle birçok kez işlemler durduruldu.

Bakkt ve Trump Media’nın Arka Planı

Bakkt, 2018 yılında New York Borsası’nın sahibi Intercontinental Exchange (ICE) tarafından kripto para yatırımcılarına teknoloji hizmeti sunmak amacıyla kuruldu. Şirket, geçtiğimiz çeyrekte 328,4 milyon dolarlık toplam gelir ve 27,4 milyon dolarlık işletme zararı bildirdi. Bakkt ayrıca mali sürdürülebilirliğiyle ilgili risklere dikkat çekti ve gelecekte bu durumun değişebileceğini belirtti.

Trump Media’nın hisse senetleri ise şirketin en büyük hissedarı Donald Trump’ın 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini kazanmasıyla büyük dalgalanmalar yaşadı. Yılın üçüncü çeyreğinde 363 milyon dolarlık net zarar açıklayan şirketin toplam piyasa değeri 7 milyar doların üzerinde. Trump Media, bu süreçte 673 milyon dolarlık nakit ve nakit benzeri varlık bulunduruyor.

Trump’ın Kripto Paralara İlgisi Artıyor

Trump seçim kampanyası sürecinde World Liberty Financial (WLF) adlı kendi kripto girişimini tanıtmış ve bu projeden %75 gelir payı almayı hedeflediğini açıklamıştı. Bakkt’ın satın alınması yönündeki görüşmeler, Trump’ın kripto dünyasında daha geniş bir yer edinme stratejisini destekliyor.

Potansiyel Riskler ve Fırsatlar

Bakkt son dönemde ciddi mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. New York Borsası’nda işlem gören Baktt, hisse fiyatlarının asgari 1 dolar seviyesinin altına düşmesi nedeniyle delist uyarısı almıştı. Nisan ayında ise Bakkt, hisse fiyatını artırmak için 1’e 25 oranında ters hisse bölünmesi gerçekleştirdi.

Trump Media’nın Bakkt’ı satın alması, şirketin finansal durumu ve piyasa konumunda önemli değişiklikler yaratabilir. Ancak Bakkt’ın mevcut mali sıkıntıları, bu hamlenin potansiyel risklerini de beraberinde getiriyor.

Trump’ın kripto sektöründeki etkisinin, bu birleşmeyle birlikte daha da artması bekleniyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, hem Trump Media hem de Bakkt için yeni bir dönem başlayabilir.