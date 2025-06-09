ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Tesla CEO’su Elon Musk, Los Angeles’ta üç gündür süren göçmen karşıtı protestolarda federal otoritenin sert müdahalesini savunarak aynı cephede buluştu. Protestoların ardından Trump, 2.000 Ulusal Muhafız askerini Kaliforniya Valiliği’nden talep gelmeden şehre gönderdi. Bu hamle, eyalet egemenliğinin ihlali olarak değerlendirildi.

“Los Angeles Göçmen İstilası Altında”

Trump, 8 Haziran’da Truth Social’da yaptığı paylaşımda durumu “istila” olarak nitelendirdi ve “yasadışı yabancıları” ve “suçluları” federallerin hedefi hâline getiren açıklamalarda bulundu:

“Düzeni geri getireceğiz, yasa dışılar sınır dışı edilecek ve Los Angeles özgürlüğüne kavuşacak.”

Göçmen karşıtı baskınları genişleten Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Adalet Bakanı Pam Bondi’ye olayları bastırmak için tüm gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump’ın mesajını destekleyerek “Başkan şiddet ve ayaklanmaya asla göz yummayacak” dedi.

Elon Musk ise Vance’in gönderisini iki Amerikan bayrağı emojisiyle alıntıladı, Los Angeleslı yetkilileri “federal göçmenlik yasalarını desteklememekle” suçladı.

Şiddet Tırmanıyor: Ulusal Muhafızla Çatışmalar

Cuma günü şehir merkezinde barışçıl bir şekilde başlayan gösteriler, pazar günü itibarıyla polis araçlarının yakıldığı ve Ulusal Muhafız birliklerinin kalabalıkla çatıştığı şiddetli sokak olaylarına dönüştü.

Cumartesi gecesi Washington, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerine, günde en az 3.000 kaçak göçmenin gözaltına alınması yönünde yeni bir talimat gönderdi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Trump yönetimini doğrudan şiddeti provoke etmekle suçladı. Kent genelindeki bildiride şu ifadeyi kullandı:

“Şehrimizde gördüğümüz kaos, Trump Yönetimi’nin tetiklediği bir sonuçtur.”

Vali Newsom: “Trump Eyalet Egemenliğini İhlal Etti”

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump’ın kararı için “hukuka aykırı bir konuşlanma” yorumunu yaptı. Newsom, sosyal medya platformu X’te federal askerlerin derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu:

“Trump devreye girene kadar sorun yoktu. Bu, eyalet egemenliğine ağır bir müdahale ve kaynakları yanlış yere yönlendiriyor.”

Trump ise, hem Vali Newsom hem de Belediye Başkanı Bass’a sert sözlerle yüklendi:

“Vali Gavin Newscum ve ‘Belediye Başkanı’ Bass, Los Angeles halkına yaptıkları berbat iş için özür dilemeli.”

Trump, protestocuları “isyancı” ve “kargaşa çıkaranlar” olarak tanımlarken, eyaletin orman yangınları yönetimini ve inşaat izin süreçlerini de sert eleştirdi. Protestolarda maske kullanımını yasakladığını duyurarak “Bu insanlar neyi gizliyor?” diye sordu.

ABD’de seçim yılına girilirken, Los Angeles’taki protestolar, yalnızca göçmen politikalarıyla değil, federal ve eyalet yönetimleri arasında süregelen gerilimin de yeni bir sahnesine dönüşmüş durumda. Trump’ın “MAGA” söylemini yeniden merkezine alarak Musk ve Vance ile birlikte pozisyon alması, 2024 sonrası siyasi haritanın nasıl şekillendiğine dair ipuçları veriyor.