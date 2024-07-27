Donald Trump bugün dünyanın en büyük Bitcoin konferansı Bitcoin2024’te konuşacak. İşte Donald Trump’ın Bitcoin 2024 konferansındaki konuşmasına dair bilmeniz gerekenler…

Bitcoin Konferansı Saat Kaçta?

Bitcoin 2024 Konferansı, Nashville, Tennessee’deki Music City Center’da gerçekleştiriliyor. 25 Temmuz’da başlayan etkinlik bugünkü konuşmalarla son bulacak.

Şimdiye kadar konferansta iki gün geride kaldı. Bugün ise kripto para topluluğunun en çok merak ettiği isimlerden biri konuşma yapacak. Donald Trump’ın konuşması Türkiye saatiyle bugün (27 Temmuz) 22:00’da gerçekleşecek.

Bitcoin2024 Konferansından Öne Çıkan Haberler:

Donald Trump’ın konuşmasının başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasında önemli etkiler yaratabileceği tahmin ediliyor.

Trump bir zamanlar Bitcoin’in önde gelen eleştirmenleri arasında yer alıyordu ve 2019 yılında yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

ABD’de sadece bir gerçek para birimi var ve o her zamankinden daha güçlü. Adı Amerikan Doları!

Trump ve JD Vance: Kriptoya Destek

Trump’ın başkan yardımcısı adayı olan Ohio Senatörü JD Vance de önde gelen kripto para savunucuları arasında yer alıyor. Öyle ki Vance, 2022 yılında Senato’ya seçilmesinden bu yana, kripto yanlısı yasaları tanıttı ve destekledi, Bitcoin’in bir numaralı dijital para birimini elinde bulunduruyor ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler’in dijital varlıklara yönelik düzenleyici baskısını sert bir şekilde eleştirdi.

Trump’ın kripto danışmanı olan eski başkan adayı Vivek Ramaswamy de etkinlikte konuşacak. Ramaswamy’nin, Trump’ın kabinesinde bir pozisyon için düşünüldüğü bildiriliyor. Vance’in etkinliğe katılıp katılmayacağı ise henüz belli değil.

Donald Trump Konuşmasında Bu Konulara Değinebilir

Eski Başkan ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın 27 Temmuz 2024’te Bitcoin 2024 Konferansı’nda yapacağı konuşmada odaklanması beklenen ana konular şu şekilde:

Kripto Para ve Düzenlemeler: Trump, kripto para birimlerinin ABD ekonomisindeki rolünü ve düzenlemelerin sektöre etkilerini ele alabilir. Kripto paraların daha geniş kabul görmesi için olumlu düzenlemeler yapma sözü verebilir. Trump ayrıca SEC’in kripto para üzerindeki düzenleyici baskısını hafifletme ve kripto yeniliklerinin önünü açma konusundaki planlarını paylaşabilir.

Trump, kripto para birimlerinin ABD ekonomisindeki rolünü ve düzenlemelerin sektöre etkilerini ele alabilir. Kripto paraların daha geniş kabul görmesi için olumlu düzenlemeler yapma sözü verebilir. Trump ayrıca SEC’in kripto para üzerindeki düzenleyici baskısını hafifletme ve kripto yeniliklerinin önünü açma konusundaki planlarını paylaşabilir. Bitcoin’in Ulusal Stratejik Rezerv Varlığı Olarak Tanınması: Trump, Bitcoin’in altın gibi bir stratejik rezerv varlığı olarak tanınması gerektiğini vurgulayabilir. Bu, Bitcoin’in ABD Hazine rezervlerinde yer almasını sağlayacak bir politika önerisi olabilir.

Trump, Bitcoin’in altın gibi bir stratejik rezerv varlığı olarak tanınması gerektiğini vurgulayabilir. Bu, Bitcoin’in ABD Hazine rezervlerinde yer almasını sağlayacak bir politika önerisi olabilir. Kripto Para Madenciliği: Trump, kripto para madenciliğinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi konusundaki görüşlerini paylaşacak. Bu alandaki enerji kullanımını optimize etmeye yönelik planlarını açıklayabilir.

Teknolojik Yenilikler ve Ekonomik Güçlenme: Kripto paraların ve blockchain teknolojisinin ekonomik yeniliklere katkısı hakkında konuşacak. Bu teknolojilerin ABD’nin ekonomik gücünü nasıl artırabileceğini anlatacak.

Kripto paraların ve blockchain teknolojisinin ekonomik yeniliklere katkısı hakkında konuşacak. Bu teknolojilerin ABD’nin ekonomik gücünü nasıl artırabileceğini anlatacak. Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) Karşıtı Tutum: Trump, merkezi dijital para birimlerine karşı duruşunu belirtecek ve bu tür para birimlerinin riskleri ve dezavantajları üzerinde duracak.

Trump, merkezi dijital para birimlerine karşı duruşunu belirtecek ve bu tür para birimlerinin riskleri ve dezavantajları üzerinde duracak.



Bitcoin (BTC) fiyatı Donald Trump’ın yapacağı konuşma nedeniyle fiyatlanıyor. CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 24 saatte %2,3 oranında değer kazandı ve 68.853 dolar seviyesinde işlem görüyor.