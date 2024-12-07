ABD’nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump, Yammer kurucusu ve PayPal’ın eski COO’su David O. Sacks’i, “Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Sorumlusu” olarak atadı. Bu atama ABD’nin yapay zeka ve kripto para alanındaki politikaları için kritik bir öneme sahip.

Trump’tan Yapay Zeka ve Kripto Hamlesi

Trump, Perşembe günü Truth Social platformunda yaptığı açıklamada yapay zeka ve kripto para sektörlerinin ABD’nin küresel rekabet gücü için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Trump, David Sacks’i kripto para sektöründeki düzenleyici belirsizlikleri ortadan kaldıracak bir yasal çerçeve geliştirmekle görevlendirildi. Sacks ayrıca Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi’nin liderliğini üstelenecek ve bilimsel yenilikler ve teknoloji politikalarına yön verecek.

Sonuç olarak Donald Trump’ın seçim kampanyası boyunca kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandırması, bu atamayla somut hale geldi.

SEC’e Kripto Dostu Başkan

ABD’nin 47. Başkanı olarak 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak olan Donald Trump, yönetim kadrosunu kripto para dostu isimlerle dolduruyor. David O. Sacks’in “Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Sorumlusu” olarak atanmasından birkaç gün önce Paul Atkins yeni SEC Başkanı olarak aday gösterildi.

Kripto para dostu yaklaşımıyla tanınan Paul Atkins’in ABD’de kripto para dostu düzenlemelerini destekleyeceği öngörülüyor.

ABD Teknoloji Politikalarında Yeni Bir Dönem

David Sacks’in Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Sorumlusu olarak kritik bir pozisyona atanması, ABD’nin yapay zeka ve kripto para gibi devrim yaratan teknolojiler konusunda yenilikçi ve piyasa odaklı bir politika benimseyeceği şeklinde yorumlanıyor.

Donald Trump bu hamlesiyle ABD’nin bu alanlarda liderlik hedeflerini desteklemekle kalmayıp, küresel ölçekte teknolojik üstünlüğünü de güçlendirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Trump’ın bu hamlesi yapay zeka ve kripto para sektörleri için bir güven mesajı olarak yorumlanıyor.

David Sacks’in özel sektördeki başarıları ve yenilikçi yaklaşımı, yeni görevinde değer yaratma potansiyelini gösteriyor. Bu atama, ABD’nin teknoloji ve finans dünyasında daha güçlü bir konum elde etme yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.