Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde ABD’de merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) oluşturulmasına izin vermeyeceğini söyledi.

2024 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump, kripto paralar konusunda şaşırtıcı bir dönüş yaptı. 2017-2021 yılları arasında 45. ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump, geçmişte sektörün önde gelen eleştirmenleri arasında yer alıyordu.

Ancak son gelişmeler, Donald Trump‘ın kripto paralara, seçim kampanyasının ana gündem maddelerinden biri olarak yer verdiğini gösteriyor.

Trump CBDC’ye Karşı Çıkıyor

Washington D.C.’de düzenlenen Libertarian Ulusal Kongresi’nde konuşan Trump, kripto para topluluğunu sevindiren açıklamalarda bulundu. Trump, seçilmesi halinde ABD’deki kripto para sektörünün geleceğinin parlak olacağını ve kripto para şirketlerinin başka ülkelere itilmeyeceğini söyledi.

Kripto paraların ve Bitcoin’in geleceğinin ABD’de şekilleneceğini, yurt dışına itilmeyeceğini garanti edeceğim. Ülkemizin 50 milyon kripto para sahibinin kendi varlıklarını saklama hakkını destekleyeceğim. Elizabeth Warren ve ekibini Bitcoin’inizden uzak tutacağım. Ve merkezi dijital para birimi (CBDC) oluşturulmasına asla izin vermeyeceğim.

Donald Trump’ın bu açıklaması, geçmişte yaptığı açıklamalarla büyük bir tezat oluşturuyor. Cumhuriyetçi Parti, son yıllarda kripto paralara destek vermeye başladı. Demokratlar ise kripto paralar konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Donald Trump’ın kripto para sektörü yanlısı açıklamaları, ABD merkezli kripto para şirketleri için önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. ABD’deki kripto para şirketleri, Washington’da yoğun bir şekilde lobi faaliyetleri yürütüyor ve 2024 seçimlerini şekillendirmek için on milyonlarca dolar yatırım yapıyor.

Donald Trump’tan Ross Ulbricht Açıklaması

Donald Trump Libertarian Ulusal Kongresi’nde yaptığı açıklamada Silk Road kurucusu Ross Ulbricht’in cezasının hafifletileceğini söyledi. Trump’ın bu açıklaması, “Ross’u Serbest Bırak” yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Öte yandan Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ı kripto para sektörünün “yavaş ve acılı bir ölüm” yaşamasını istemekle suçladı. Trump, iktidara gelmesi halinde, böyle bir şeyin olmayacağını söyledi.