Trump, kripto para meraklılarının bir kez daha dikkatini çekti. Başkan adayı, BTC ile hamburger aldı.

ABD’nin kripto dostu başkan adayı olarak öne çıkan Donald Trump, yediği hamburger ile bu imajı daha da güçlendirdi.

New York’ta bir hamburgerciye giden Trump, Bitcoin ödeyerek hamburger yedi.

Trump Bitcoin ile Hamburger Aldı

ABD’nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeni başkan adayı olan Donald Trump, 18 Eylül’de Pubkey adlı bir restoranı ziyaret etti. New York City’de yer alan restoran, Bitcoin kabul etmesiyle meşhur.

Restoranın paylaştığı X gönderisine göre hamburger siparişi veren Trump, ödemeyi Bitcoin olarak yaptı. Ödeme 861871’inci blokta gerçekleşti.

BTC ödeyerek çok sayıda hamburger alan Trump, daha sonra satın aldığı hamburgerleri dağıttı. Trump, dağıttığı hamburgerlerden “kripto burger” diye bahsetti.

Trump’ın Kripto Gündemi

Geçmişte kriptoya karşı mesafeli duran Donald Trump, başkanlık dönemi sonrası tutum değişikliğine gitti. Bitcoin ve kripto paralar, Trump’ın seçim ajandasında önemli bir yer tutuyor.

Şahsi olarak en az 1 milyon dolarlık kriptosu olduğunu açıklayan Trump, başkan seçilmesi durumunda ABD hükümetinin artık Bitcoin satmayacağını söyledi

Hatta Cumhuriyetçi aday, doların global ekonomideki konumunu güçlendirmek için Bitcoin’i rezerv varlığı olarak tanıyacağını dahi söyledi.

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde World Liberty Financial adlı bir kripto platformunun açılışını yaptı. 16 Eylül’de kullanıma açılan platform hakkında bilgiler epey kısıtlı.

Bir DeFi platformu olduğu bilinen World Liberty Financial’ın WLF adlı bir kripto parası da bulunuyor.