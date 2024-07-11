Eski ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin 2024 konferansında konuşma yapacak.

Söz konusu konferans 25-27 Temmuz tarihleri arasında Nashville, Tennessee’de gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük Bitcoin konferansı olarak kabul edilen etkinlik, Bitcoin Magazine tarafından organize ediliyor.

Trump Bitcoin 2024 Etkinliğinde Konuşacak

10 Temmuz Çarşamba günü yapılan açıklamada etkinliğin “çok özel bir konuk” nedeniyle konuşmacıların programının yeniden planlandığı bildirildi. Ayrıca Donald Trump‘ın 30 dakikalık konuşmasının konferansın son günü olan 27 Temmuz’da yapılması planlanıyor.

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Bitcoin Magazine, Donald Trump’ın Bitcoin 2024 etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacağını resmi olarak duyurdu. Bu gelişme kripto para topluluğunda heyecan yarattı. Zira Trump, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak Demokrat Parti’nin adayı Trump ile yarışıyor.

Bitcoin 2024 Konferansı uzun yıllardır gerçekleştiriliyor ve şimdiye kadar bu konferansta birçok önemli duyuru yapıldı. Örneğin 2021 yılında El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edeceklerini bu etkinlikte açıkladı.

ABD Başkan adaylarından Robert F. Kennedy Jr da 2023 yılındaki etkinliğe katılarak Bitcoin’e destek vermişti.

Geride bıraktığımız yıllarda Miami’de gerçekleştirilen etkinlik bu yıl Nashville’de gerçekleştirilecek. Etkinlikte iki ABD Başkan adayı konuşma yapacak: Donald Trump ve Robert F. Kennedy. Etkinliğin kripto paraların ABD’deki geleceğine dair ipuçları vereceği öngörülüyor.

Donald Trump Bitcoin’e Destek Vermeye Başladı

Bitcoin 2024 etkinliğine konuşmacı olarak katılacak olan Donald Trump’ın bu hamlesi, geride bıraktığımız aylarda yaptığı Bitcoin yanlısı açıklamaların ardından geldi. Geride bıraktığımız birkaç ayda Trump, kripto para birimi konusundaki duruşunu önemli ölçüde değiştirerek Bitcoin yanlısı bir görünüm çizmeye başladı.

Haziran ayında ABD’deki Bitcoin madencileriyle bir araya gelen Trump, kalan tüm BTC’lerin ABD’de çıkarılması için destek sözü verdi. Trump ayrıca Bitcoin’in ve kripto paraların geleceğinin ABD’de şekillenmesi için elinden geleni yapacağını, ABD’deki 50 milyon kripto para sahibinin varlıklarını gözetimsiz cüzdanlarda saklama hakkını koruyacağını söyledi.

Topluluğun Trump’ın Bitcoin Açılımına Tepkileri

Kripto para topluluğu Donald Trump’ın Bitcoin açılımına heyecan ve şüphecilik arasında değişen tepkiler verdi. itcoin Magazine CEO’su David Bailey, X aracılığıyla yaptığı açıklamada, “27 Temmuz’da tarihin akışını değiştiriyoruz” dedi.

CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump’ın Bitcoin yanlısı tutumunu sorguladı:

Bu oy kazanmak için bir strateji mi yoksa ABD’yi bir #Bitcoin ülkesi yapmak için gerçek bir çaba mı? Bilen var mı?

PointsVille’in kurucusu ve Tether stratejisti Gabor Gurbacs ise Trump’ın ABD Başkanlık seçimini kazanması halinde ABD’nin tekrar cesaretini geri kazanacağını söyledi.