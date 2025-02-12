ABD Başkanı Donald Trump, Andreessen Horowitz’in (a16z) politika başkanı Brian Quintenz’i Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) yeni başkanı olarak atadı. Quintenz daha önce CFTC’de komisyon üyesi olarak görev yapmıştı.

Bu atama, Beyaz Saray’dan ABD Kongresi’ne gönderilen resmi belgeyle duyuruldu. Quintenz liderliğindeki CFTC’nin kripto para düzenlemelerine odaklanması bekleniyor.

Kripto Düzenlemelerinde CFTC Öne Çıkabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde CFTC Komisyon Üyesi olarak görev yapan Quintenz, kripto para yanlısı bir tutum sergilemişti.

2020 yılında CFTC’deki görevinden ayrılan Quintenz, Andreessen Horowitz’e (a16z) katılmıştı. Quintenz bu kez CFTC Başkanı olarak düzenleyici kuruma geri dönüyor. CFTC’nin Başkan Vekili Caroline Pham da bu atamayı desteklediğini açıkladı:

“CFTC Başkanı olarak atanan Brian Quintenz’i tebrik ediyorum. Kendisiyle geçmişte önemli girişimler üzerinde çalıştık ve büyük başarılar elde etti. Kripto ve inovasyon konusunda da aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum.”

Caroline Pham liderliğindeki CFTC, kripto para piyasasına yönelik yeni bir pilot program üzerinde çalışıyordu. Coinbase, Circle, Crypto.com, MoonPay ve Ripple gibi büyük oyuncuların katılımıyla düzenlenecek olan CEO Forum’unda bu programın detaylarının ele alınması bekleniyor.

ABD Kripto Düzenlemelerinde Geri Kaldı mı?

ABD, dijital varlık düzenlemeleri konusunda Avrupa ve Asya’nın gerisinde kalmış durumda. Özellikle, Avrupa ve Asya’da blockchain tabanlı kurumsal repo piyasaları ve dijital devlet tahvilleriyle 1,5 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleştirildi.

CFTC’nin Küresel Piyasalar Danışma Komitesi (GMAC) blockchain teknolojisinin geleneksel finans sistemine entegre edilmesini destekliyor. Dijital Varlık Piyasaları Alt Komitesi, geçtiğimiz yıl tokenize edilmiş nakit dışı teminatların türev işlemlerde kullanılmasını önerdi. Caroline Pham konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Bugün GMAC’in tokenize teminat konusundaki önerisiyle nihayet ABD’nin dijital varlıklara yönelik düzenleyici netlik kazanma sürecinde ilerleme kaydedebileceğiz. Bu, türev piyasalarımız için büyük bir fırsat yaratıyor.”

Trump Yönetimi Kripto Düzenlemelerine Yön Veriyor

Trump yönetimi, kripto dostu politikalar geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Beyaz Saray belgelerine göre, kripto politikaları için özel bir danışma grubu kurulacak ve ulusal dijital varlık stoğu oluşturulması değerlendirilecek.

Öte yandan Tüketici Finansal Koruma Bürosu’nun geleceği (CFPB) belirsizliğini koruyor. Trump tarafından daimi başkan adayı olarak gösterilen Jonathan McKernan, onaylanırsa ajansı yeniden yapılandırmak zorunda kalacak. Halihazırda, CFPB’nin faaliyetlerinin çoğunun durdurulduğu bildiriliyor.

Quintenz’in CFTC’nin başına geçmesiyle, ABD’nin kripto düzenlemelerinde SEC’in (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) rolünü sorgulayan yeni bir dönem başlaması bekleniyor. Kripto piyasalarının geleceği açısından CFTC’nin nasıl bir yol haritası çizeceği büyük merak konusu.