Daralan Bitcoin arzı, BTC fiyatının yükselmesiyle sonuçlanabilir.

Bitcoin (BTC), geçtiğimiz hafta güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirmesinin ardından ralliye başlayan BTC, 60 bin dolardan 64 bin dolara çıktı.

BTC, bu hafta 63.500 dolar civarında konsolide oluyor. Ancak zincir üstü veriler, kripto para için rallinin devamına işaret ediyor.

Küçük Yatırımcılar Bitcoin Topluyor

Zincir üstü analiz platformu Glassnode, Bitcoin piyasasında geçtiğimiz bir ay boyunca güçlü bir birikim trendinin görüldüğüne dikkat çekti.

Verilere göre, son 30 günde yaklaşık 88 bin BTC biriktirildi. Bu BTC’lerin değeri, güncel kur ile yaklaşık 5,6 milyar dolar ediyor.

Aynı süreçte basılan BTC miktarı ise 13.500 ölçülüyor. Yani üretilenin neredeyse yedi katı kadar BTC satın alındı.

Birikim eğilimi özellikle küçük yatırımcılar arasında görülüyor. Cüzdanlarında 10’dan az BTC bulunan, “yengeç” ve “karides” kategorisindeki yatırımcılar, bir ayda 35 bin BTC biriktirdi.

Küçük yatırımcılar mayıs ayından beri yoğun bir şekilde birikim yapıyor. Biriktirilen BTC miktarı ise 2023’ün son çeyreğinden beri görülen en yüksek düzeye ulaştı.

Borsalardan BTC Göçü

Yatırımcıların yoğun bir şekilde BTC biriktirmesinin yanı sıra, borsalardan çekilen BTC’ler de dolaşımdaki arzın daralmasına yardımcı oluyor.

Glassnode verilerine göre, geçtiğimiz 30 günde borsalardan yaklaşık 40 bin BTC çekildi. Bu BTC’lerin değeri 2,5 milyar doları geçiyor.

Yatırımcılar merkezi borsalara genelde satış yapmak için kripto para yatırıyor. Yakın zamanda satma niyeti taşımadıklarında ise kriptolarını soğuk depolamaya taşımayı tercih ediyorlar. Bu nedenle borsalardan yüklü miktarda BTC çıkması, Bitcoin için yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte yüzde 0,6 değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 64.100 dolardan işlem görüyor.