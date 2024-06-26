Metallica’nın ele geçirilen hesabı kripto dolandırıcılığı için kullanıldı.

Efsanevi metal grubu Metallica, siber saldırı kurbanı oldu. Grubun sosyal medya hesabını ele geçiren kötü niyetli aktörler, token tanıtımı yapmaya başladı.

Metallica’ya Siber Saldırı

ABD’li ünlü metal grubu Metallica, 26 Haziran’da sabah saatlerinde gerçekleşen bir siber saldırıyla gündeme geldi.

Metallica’nın X hesabı (@Metallica), dolandırıcılık niyeti taşıyan kişiler tarafından ele geçirildi. Söz konusu aktörler, METAL adlı bir kripto paranın tanıtımını yapmaya başladı.

Ticketmaster iş birliğinde geliştirildiği iddia edilen kripto para Solana’da piyasaya sürülmüş yeni bir kripto para olarak tanıtıldı.

METAL’ın “online etkinlik ve alışveriş deneyiminde devrim yapacağı” ve bilet satışlarında yüzde 25 indirim sağlayacağı, hatta ücretsiz bilet gibi fırsatlar sunacağı öne sürüldü. Metal grubunun takipçileri, geliştirilmesine fintech şirketi MoonPay’in de dahil olduğu söylenen kripto paraya yatırım yapmaya davet edildi.

Ancak METAL, aslında Solana tabanlı uygulama pump.fun’da geliştirilmiş ve Metallica ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kripto para.

Metallica üyeleri, X hesaplarının kontrolünü kısa sürede yeniden kazandı ve METAL ile ilgili tüm gönderileri sildi.

Taraflardan Uyarı Geldi

Gönderiler hızla silinirken, MoonPay cephesinden de konuyla ilgili açıklama geldi. MoonPay Başkanı Keith Grossman, MoonPay’in METAL’i desteklemediği konusunda uyardı.

Grossman, açıklamasına Metallica’nın Master of Puppets adlı meşhur şarkısına atıfta bulunarak devam etti:

Biri size METAL teklif ediyorsa, onlar kuklaların efendisi (master of puppets) değil, dolandırıcılıkların efendisidir!

Yaşanan siber saldırı, METAL’ın değerinde de ciddi bir dalgalanmaya yol açtı. Hesap ele geçirildiği sırada rekor kıran kripto para, Dexscreener verilerine göre kısa sürede değerinin tamamını kaybetti.