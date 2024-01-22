Shiba Inu (SHIB) ve Dogwifhat’ın (WIF) piyasa değerleri arasındaki fark yaklaşık 5 milyar dolar.

Özet:

Solana tabanlı memecoin Dogwifhat (WIF) son dönemde ciddi yükselişler yaşadı.

ChatGPT’ye göre Dogwifhat (WIF) projesinin Shiba Inu’yu (SHIB) geride bırakması, çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir.

WIF, SHIB’i Geçebilir mi?

Solana tabanlı memecoin Dogwifhat (WIF), geride bıraktığımız iki haftalık süreçte 3 haneli oranda değer kazanarak 450 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu performansla Dogwifhat (WIF), son dönemde en iyi performans gösteren kripto paralar arasında dahil oldu.

Biz de bu kapsamda OpenAI’ın yapay zeka botu tabanlı sohbet botu ChatGPT ile Dogwifhat’ın (WIF), Shiba Inu (SHIB) geride bırakıp bırakamayacağını sormaya karar verdik.

ChatGPT, WIF’in geliştiriciler ve yatırımcılar da dahil olmak üzere topluluğunu güçlendirmesi halinde bu ihtimalin gerçekleşebileceğini kaydetti. Yakın tarihli bir araştırma, memecoin’ler arasında en sadık topluluğa sahip olan projenin Shiba Inu (SHIB) olduğunu gösteriyor. İkinci sırada ise en eski ve piyasa değeri en yüksek memecoin projesi Dogecoin (DOGE) yer alıyor.

ChatGPT, WIF’in SHIB’i geçebilmesi için kullanım alanlarını genişletmesi ve token’in faydalarını arttırması gerektiğini belirtiyor.

Dogwifhat, Shiba Inu’dan daha pratik veya yenilikçi çözümler sunarsa, potansiyel olarak bir avantaj elde edebilir.

Olumlu piyasa eğilimleri, uygun düzenleyici değişiklikler ve stratejik ortaklıklar da WIF’in piyasa değerini artırabilir.

ChatGPT ayrıca kripto para piyasasındaki yatırımcı davranışlarına da değindi. Yapay zeka tabanlı sohbet botuna göre Solana ağındaki memecoin trendinin devam etmesi durumunda ekosisteme kayda değer boyutta sermaye girişi yaşanabileceğini öngördü.

Güncel verilere göre Shiba Inu’nun (SHIB) piyasa değeri şu anda 5,5 milyar dolar seviyesinde. Bu nedenle WIF’in SHIB’i geçebilmesi için yaklaşık 5,2 milyar dolarlık bir piyasa değeri artışı yaşaması gerekiyor.

Dogewifhat (WIF) Neden Yükseliyor?

2023 yılının Aralık ayında piyasaya sürülen Dogwifhat (WIF), geride bıraktığımız bir aylık süreçte ciddi şekilde değer kazandı. Noel’den birkaç gün önce 0,32 dolara kadar yükselen WIF, fiyat düzeltmesine giderek Ocak ayının başında 0,10 doların altında geriledi.

CoinGecko verilerine göre 22 Ocak Pazartesi günü itibariyle WIF token 0,28 dolar bandında işlem görüyor. Geride bıraktığımız hafta başında 0,45 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen WIF’deki bu sert yükseliş, varlığın son dönemde birçok önde gelen kripto para borsasında listelenmesiyle ilişkili olabilir.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere, Binance ve BitMEX WIF/USDT sürekli vadeli işlemlerini başlatırken, Bybit ve Kucoin de WIF’i platformunda listeledi.