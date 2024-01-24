Bu yazımızda Solana tabanlı memecoin Dogwifhat’teki (WIF), yükselişin nedenlerine göz atacağız.

Özet:

Solana tabanlı popüler memecoin’lerden Dogwifhat (WIF), önde gelen kripto para borsalarından Bitget’in listeleme duyurusunun ardından yükselişe geçti.

Diğer memecoin’ler de son dönemde ciddi fiyat artışları yaşadı.

2023 yılının son günlerinde piyasaya sürülen Solana tabanlı memecoin WIF, son 24 saatte %30 oranında değer kazanarak 0,30 doların üzerine yükseldi. CoinGecko verilerine göre Dogwifhat (WIF) son 24 saatlik zaman diliminde en iyi performans gösteren kripto paralara arasında yer alıyor.

Dogwifhat (WIF) fiyatında yaşanan bu yükselişin nedeni, önde gelen kripto para borsası Bitget’in varlığı İnovasyon ve Meme Alanı’nda listelemesi olabilir. Bitget bu alanda listelediği varlıkları 60 günlük bir değerlendirme sürecine tabi tutuyor ve kriterleri karşılaması durumunda platformunda listeliyor.

Yakın dönemde WIF’i listeleyen diğer kripto para borsaları arasında Bybit ve BitMEX yer alıyor.

WIF’teki yükselişin bir diğer nedeni de son 24 saatte Solana’da (SOL) yaşanan %8’lik önemli yükseliş olabilir.

Son birkaç aylık süreçte kaydettiği performansla dikkatleri üzerine çeken Solana tabanlı tek memecoin Dogwifhat (WIF) değil. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Bonk Inu (BONK) Binance ve Coinbase gibi önde gelen borsalarda listelenmesinin ardından piyasa değeri 2023 yılının Aralık ayında 2 milyar dolara yükseldi.

Ancak sonrasında fiyat düzeltmesine giden Bonk Inu’nun piyasa değeri 670 milyon dolara geriledi.

Son 30 günlük süreçte Myro (MYRO) da %1.000 oranında değer kazandı ve 0,25 dolara yükseldi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatlik süreçte %27,2 oranında değer kazanan Myro (MYRO) 0,2055 dolar seviyesinde işlem görüyordu.