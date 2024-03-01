Solana tabanlı memecoin Dogwifhat (WIF) fiyatı 1 dolarlık kilometre taşına ulaştı.

Özet:

Son 24 saatte %21,5 oranında değer kazanan WIF 1,01 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte WIF’in piyasa değeri de 1 milyar doları aştı.

Memecoin’ler son dönemde astronomik yükselişler yaşasa da çok yüksek riskler barındırıyor.

Solana tabanlı memecoin Dogwifhat’teki yükseliş trendi durdurulamıyor. Son 24 saatte kripto para piyasası düşüşe geçse de WIF piyasaya meydan okuyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %21,5 oranında değer kazanan WIF böylelikle 1,01 dolara ulaştı ve 1 dolarlık kritik kilometre taşını geride bıraktı.

Son yükselişle birlikte Dogwifhat (WIF) piyasa değeri en yüksek memecoin’ler arasında beşinci sıraya yükseldi.

Dogwifhat (WIF) Neden Yükseliyor?

Dogwifhat (WIF) fiyatındaki yükselişin birçok nedeni olabilir. Bunlara kripto para piyasasındaki yükseliş trendi, son günlerde memecoin’ler kaydedilen astronomik yükselişler örnek gösterilebilir.

Ancak şu anda “Dogwifhat (WIF) neden yükseliyor?” sorusuna verilebilecek en mantıklı yanıt, popüler finansal hizmetler uygulaması Robinhoof’un Dogwifhat’ı (WIF) listeleyeceğini açıklaması olabilir. Kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan Çinli kripto para muhabiri Collin Wu, Robinhood’un WIF’i listeleyeceğini açıkladı.

Şu anda Robinhood’un sitesinde Solana tabanlı memecoin Dogwifhat (WIF) desteklenen kripto paralar arasında yer alıyor.

Dogwifhat (WIF) son bir haftalık süreçte %219 oranında değer kazandı.

Kısa bir süre önce Dogwifhat (WIF) hakkında yeni bir açıklama yapan BitMEX kurucusu Arthur Hayes paylaşımında Dogwifhat (WIF) grafiğine yer verdi ve takipçilerine “Kim beni WIF’leyecek?” sorusunu yöneltti.

The fucking hat stays on. Who is $WIF me? pic.twitter.com/Cq0eNp6JTp — Arthur Hayes (@CryptoHayes) March 1, 2024

Memecoin’ler Yükselişte

Son dönemde agresif bir şekilde yükselen tek memecoin Dogwifhat (WIF) değil. CoinGecko verilerine göre son bir haftalık süreçte Floki Inu (FLOKI) 7 günlük ölçekte %65, Bonk Inu (BONK) %87, Pepe Coin (PEPE) ise %150 oranında yükseliş yaşadı.

Bu süreçte Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) de her ne kadar yükselse de beklentilerin uzağında kaldı.

Yüksek getiri fırsatlarına rağmen devasa fiyat dalgalanmalarının yol açtığı riskler nedeniyle yatırımcılara memecoin’lere yatırım yaparken dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.