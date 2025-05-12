Son 24 saatte %45 oranında değer kazanan WIF böylelikle en büyük yedinci memecoin ve en büyük 92. kripto para oldu.

WIF, son 24 saatte %45, son bir haftada ise %130 yükselerek 1,3 milyar dolara yakın piyasa değerine ulaştı. Çoğu analist WIF için olumlu bir görünüm sunarken, bazıları geç kalınmış olabileceği uyarısında bulunuyor.

WIF Fiyatı Yükselişte

Son birkaç günlük süreçte neredeyse kripto para piyasasının tamamı yükselişe geçti. Özellikle memecoin piyasasında ciddi hareketlilik yaşanırken Dogwifhat (WIF) de dikkat çekici bir performans sergiledi.

CoinGecko verilerine göre WIF, şu anda yaklaşık 1,28 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu, son dört ayın en yüksek seviyesi. Haftalık bazda bakıldığında yükseliş oranı %130’a ulaşmış durumda. Bu yükselişle birlikte WIF, Floki’yi geride bırakarak en büyük 7. memecoin konumuna geldi.

Analistlerden Yorumlar

Coin Signals, 1 dolar üzerindeki kırılımı önemli buluyor ve sıradaki hedef olarak 2,20 dolar seviyesini işaret ediyor. Altcoin Sherpa, portföyünde az miktarda WIF tuttuğunu açıkladı. WIF’in “diğer büyük memecoin’lere göre hâlâ erken aşamada” olduğunu savunarak yükselişin devam edebileceğini ancak yeni bir tüm zamanların zirvesi beklemediğini ifade etti.

$WIF crossed above our target $1. Up almost 3x from Entry. Next Target : $2.2 https://t.co/L0W7BZJX8k — Coin Signals (@CoinSignals_) May 12, 2025

Ansem, 600.000’den fazla takipçisine yaptığı açıklamada WIF grafiğinin “çok temiz” göründüğünü belirtti. Ancak fiyatın 0,75 dolar ile 0,80 dolar aralığına gerilemesi hâlinde yükseliş senaryosunun bozulabileceğini söyledi.

have a small bag of $WIF and I think it's fairly early in its run relative to other big memes dont think it's going to go to ATH but it got so rekt that it can still go a few x from here in good conditions let's see pic.twitter.com/00jRnXvUCV — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) May 11, 2025

Geç mi Kalındı?

Olumsuz yaklaşan analistlerden biri olan Crypto Mechanic, WIF’in son hareketini “etkileyici” bulduğunu belirtmekle birlikte, şu an alım yapmak için geç kalınmış olabileceğini düşünüyor.

“Fiyatın bir süre konsolide olmasına ya da kısa vadeli düzeltmeler göstermesine izin verin, bu daha az riskli bir senaryo olur” ifadelerini kullandı.

Teknik Göstergelere Dikkat

WIF için önemli göstergelerden biri RSI (Göreceli Güç Endeksi). Şu anda RSI değeri 85’in üzerinde, bu da varlığın aşırı alım bölgesinde olduğu anlamına geliyor. Bu tür yüksek RSI seviyeleri genellikle kısa vadeli düzeltme riskini artırır.