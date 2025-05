Son 24 saatte %45 oranında değer kazanan WIF böylelikle en büyük yedinci memecoin ve en büyük 92. kripto para oldu.

WIF, son 24 saatte %45, son bir haftada ise %130 yükselerek 1,3 milyar dolara yakın piyasa değerine ulaştı. Çoğu analist WIF için olumlu bir görünüm sunarken, bazıları geç kalınmış olabileceği uyarısında bulunuyor.

Son birkaç günlük süreçte neredeyse kripto para piyasasının tamamı yükselişe geçti. Özellikle memecoin piyasasında ciddi hareketlilik yaşanırken Dogwifhat (WIF) de dikkat çekici bir performans sergiledi.

CoinGecko verilerine göre WIF, şu anda yaklaşık 1,28 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu, son dört ayın en yüksek seviyesi. Haftalık bazda bakıldığında yükseliş oranı %130’a ulaşmış durumda. Bu yükselişle birlikte WIF, Floki’yi geride bırakarak en büyük 7. memecoin konumuna geldi.

Coin Signals, 1 dolar üzerindeki kırılımı önemli buluyor ve sıradaki hedef olarak 2,20 dolar seviyesini işaret ediyor. Altcoin Sherpa, portföyünde az miktarda WIF tuttuğunu açıkladı. WIF’in “diğer büyük memecoin’lere göre hâlâ erken aşamada” olduğunu savunarak yükselişin devam edebileceğini ancak yeni bir tüm zamanların zirvesi beklemediğini ifade etti.

Ansem, 600.000’den fazla takipçisine yaptığı açıklamada WIF grafiğinin “çok temiz” göründüğünü belirtti. Ancak fiyatın 0,75 dolar ile 0,80 dolar aralığına gerilemesi hâlinde yükseliş senaryosunun bozulabileceğini söyledi.

have a small bag of $WIF and I think it's fairly early in its run relative to other big memes

dont think it's going to go to ATH but it got so rekt that it can still go a few x from here in good conditions

let's see pic.twitter.com/00jRnXvUCV

— Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) May 11, 2025