Son bir haftada yüzde 40 değer kazanan Dogecoin (DOGE), analist tahminlerine göre yükselişini sürdürebilir.

Teknik analist Ali Martinez, kripto paranın ilk büyük direnç seviyesine ulaşabilmesi için geçtiğimiz haftaki performansını bile geride bırakması gerektiğini ifade ediyor.

On-chain data shows #Dogecoin $DOGE faces major resistance at $0.36, while the key support zone to watch sits at $0.21. pic.twitter.com/qIABWXmkKd — Ali (@ali_charts) May 14, 2025

Geçtiğimiz hafta 0,165 dolar civarında işlem gören DOGE, piyasanın yukarı yönlü hareketiyle birlikte güçlü bir yükseliş yaşadı ve 0,26 dolarla son birkaç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün yaşanan düzeltme sonucu fiyat 0,22 dolar seviyesinin altına gerilese de bu kayıplar hızla telafi edildi. DOGE, son verilere göre 0,245 dolardan işlem görüyor.

Despite $DOGE pulling back from its recent high, Futures Open Interest continues to rise, up +63.9% over the past week ($989M → $1.62B). This decoupling suggests persistent speculative positioning, even as price momentum fades – a setup worth monitoring: https://t.co/N343pGpptL pic.twitter.com/icOVcqDffA — glassnode (@glassnode) May 13, 2025

Kripto analiz platformu Glassnode’un paylaştığı veriler, DOGE vadeli işlemlerinde açık pozisyonların bir haftada yaklaşık yüzde 64 artarak 1,6 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor. Bu yükseliş, hem yükseliş hem de düşüş yönlü kaldıraçlı pozisyonların hızla arttığına işaret ediyor.

Glassnode, fiyat geri çekilirken açık pozisyonların artmasının yatırımcıların hâlâ yüksek beklentilere sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Uzmanlara göre bu durum, DOGE için hem sert bir yükselişi hem de yüksek volatiliteyi beraberinde getirebilir.