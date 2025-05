Son bir haftada yüzde 40 değer kazanan Dogecoin (DOGE), analist tahminlerine göre yükselişini sürdürebilir.

Teknik analist Ali Martinez, kripto paranın ilk büyük direnç seviyesine ulaşabilmesi için geçtiğimiz haftaki performansını bile geride bırakması gerektiğini ifade ediyor.

On-chain data shows #Dogecoin $DOGE faces major resistance at $0.36, while the key support zone to watch sits at $0.21. pic.twitter.com/qIABWXmkKd

Geçtiğimiz hafta 0,165 dolar civarında işlem gören DOGE, piyasanın yukarı yönlü hareketiyle birlikte güçlü bir yükseliş yaşadı ve 0,26 dolarla son birkaç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün yaşanan düzeltme sonucu fiyat 0,22 dolar seviyesinin altına gerilese de bu kayıplar hızla telafi edildi. DOGE, son verilere göre 0,245 dolardan işlem görüyor.

Despite $DOGE pulling back from its recent high, Futures Open Interest continues to rise, up +63.9% over the past week ($989M → $1.62B). This decoupling suggests persistent speculative positioning, even as price momentum fades – a setup worth monitoring: https://t.co/N343pGpptL pic.twitter.com/icOVcqDffA

— glassnode (@glassnode) May 13, 2025