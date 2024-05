En popüler memecoin DOGE’un ilham aldığı internet fenomeni köpek Kabosu, 18 yaşında hayatını kaybetti. Japon Shiba Inu cinsi köpeğin sahibi Atsuko Sato, söz konusu gelişmeyi blog yazısında paylaştı.

Kabosu’nun 2010 yılında çekilen ve patileri çapraz bir şekilde birleştirip yan yan baktığı fotoğrafı, o yılların en önemli internet meme’lerinden biri haline gelmişti. Bu fotoğraf aynı zamanda Dogecoin’e (DOGE) de ilham verdi.

Kabosu, 2016 yılında TIME dergisi tarafından en etkili 100 hayvan arasında gösterildi ve 2019 yılında Know Your Meme web sitesi tarafından On Yılın Memesi seçildi.

62 yaşındaki anaokulu öğretmeni Atsuko Sato, Kabosu’yu 2008 civarında bir barınaktan sahiplendi. Sato, Şubat ayında Japonya’daki bir gazeteye verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:

Kabosu evime geldiğinden beri hayatımda bir dizi mucizevi olay gerçekleşti, hayatımı zenginleştirdi ve bana paha biçilmez anılar hediye etti.

Geçmişte lösemi ve karaciğer hastalıklarıyla mücadele eden Kabosu’nun durumu 2022 yılında ağırlaştı. Sonuç olarak Kabosu, 24 Mayıs 2024 tarihinde hayata veda etti. Kabosu’nun sahibi Atsuko Sato, Pazar günü Tokyo’nun eteklerindeki Narita City’de bir veda partisi düzenleneceğini söyledi.

2013 yılında Kabosu’dan ilham alınarak geliştirilen Dogecoin (DOGE), Elon Musk’ın projeyi favori kripto para birimi olarak tanımlamasıyla popülaritesini arttırdı. Hatta Elon Musk 2023 yılının Nisan ayında Twitter’ın ikonik logosunu Dogecoin logosuyla değiştirdi.

Kabosu’nun ölüm haberinin ardından Dogecoin’in resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu köpeğin dünya çapında yarattığı etki ölçülemez.

Dogecoin ayrıca Kabosu’nun anısına ücretsiz bir NFT koleksiyonu çıkaracağını duyurdu. Hatırlatmak gerekirse 2021 yılında DOGE’un bir NFT’si 4 milyon dolarlık rekor fiyat karşılığında satılmıştı.

Atsuko Sato, internette viral olan Kabuso’nun ölmeden önce dünyanın dört bir yanından ziyaretçisi olduğunu söyledi. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere 2023 yılında Dogecoin topluluğu, projenin marka yüzü “Kabosu” adlı köpek için Japonya’nın Sakura Furusato Meydanı’nda bronz bir heykel yerleştirmişti.

Öte yandan 2021 yılında Kabosu’nun yedi fotoğrafı, internette düzenlenen bir açık arttırmayla 3,2 milyon dolar karşılığında satıldı. Elde edilen gelirler, Japonya ve diğer ülkelerdeki çocuk vakıflarına bağışlandı. Atsuko Sato, Kabosu’nun hayatını kaybettiği blog yazısında şu ifadelere yer verdi:

Yıllar boyunca Kabosu’yu sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kabosu’nun dünyanın en mutlu köpeği olduğuna eminim. Bu da beni dünyanın en mutlu sahibi yapıyor.