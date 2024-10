2015 yılında otomobil satın almak için tüm DOGE’lerini satan Billy Markus, hala topluluğun katkılarıyla hatrı sayılır miktarda kazanç sağlamaya devam ediyor.

Sosyal medya platformu X’te Shibetoshi Nakaomoto olarak tanınan Billy Markus, 2015 yılında otomobil almak için sadece 10.000 dolar karşılığında sattığı DOGE’lerin günümüzde 9 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi. Markus, bu token’lerin değerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde ise 45 milyon doları aştığını belirtti.

Her ne kadar Billy Markus DOGE’lerini yıllar önce satmış olsa da kripto para piyasasındaki en önemli figürlerden biri olmaya devam ediyor. Takipçileri, Billy Markus’a son 12 ayda birçok farklı kripto parayla bağışta bulundu. Billy Markus, kendisine ücretsiz olarak gönderilen token’leri satarak 2024 yılında 780.000 dolar kazandı.

Shibetoshi Nakamoto(@BillyM2k), co-creator of $DOGE, sold all his $DOGE for $10,000 in 2015 to buy a car, which is now worth over $9M(over $45M at peak)!

He created many new wallets to accept tips and has earned ~$780K by selling tokens received for free this year.

