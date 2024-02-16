Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus kaç Bitcoin’e sahip olduğunu açıkladı.

Shibetoshi Nakamoto olarak da tanınan Markus, Perşembe günü yaptığı açıklamada kaç Bitcoin’i olduğunu takipçileriyle paylaştı. Bir takipçisinden gelen soruya yanıt veren Billy Markus cüzdanında 0,006 BTC bulunduğunu açıkladı. Bu da yaklaşık 310 dolara denk geliyor.

i have .006 — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 14, 2024

Kripto para topluluğunun önde gelen isimlerinden biri olan Billy Markus, diğer kurucu ortak Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i 2013 yılının Aralık ayında piyasaya sürdü. Billy Markus 2021 yılında yaptığı bir açıklamada Dogecoin de dahil olmak üzere tüm kripto paralarını 2015 yılında satarak Honda Civic otomobil satın aldığını paylaşmıştı.

Elon Musk’ın projeye ilgi göstermesiyle birlikte Dogecoin’in (DOGE) popülaritesi daha da arttı.

Geride bıraktığımız ay gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nun İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen yıllık toplantısına Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da katıldı. Garlinghouse “Kripto Hakkında Keskin Görüşler” adlı bir panelde yaptığı konuşmada Dogecoin’in kullanım alanlarına şüpheyle yaklaştı.

Elon Musk’ı Dogecoin konusunda merkez aktör olarak tanımlayan Garlinghouse, DOGE’un kullanım amaçlarını anlamadığını belirtti.

Bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Billy Markus, küçük farklar dışında DOGE ile BTC’nin aynı olduğunu belirtti.