Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus, OpenAI’ın yeni duyurduğu ürünleri nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

2013 yılında Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i geliştiren Billy Markus, Shibetoshi Nakamoto adlı Twitter (X) hesabı üzerinden gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Markus, en son paylaşımlarından birinde OpenAI’ın ChatGPT’sine değindi.

Her ne kadar OpenAI yeni ürünlerinin devrim niteliğinde olduğunu söylese de Billy Markus bu konuda aynı fikirde değil.

OpenAI kısa bir süre önce ChatGPT-4o güncellemesini kullanıma sundu. Buradaki “o” ifadesi “omni” yani çok yönlülük anlamına geliyor. OpenAI, ChatGPT-4o ile birlikte kullanıcılarına eş zamanlı olarak ses, video ve metin çalışmalarını yürütmesine olanak sağlıyor.

OpenAI, ChatGPT-4o ile ilgili kısa bir süre önce yayınladığı makalede, “insan bilgisayar etkileşiminin çok daha doğal hale gelmesine yönelik bir adım” ifadesine yer verdi. Bu model, kullanıcıların görüntü, metin, video ve ses kombinasyonlarını beslemesine olanak tanıyor. ChatGPT ise tüm bu verileri tekrardan işleyerek çok daha verimli sonuçlar üretebiliyor.

ChatGPT-4o ayrıca kullanıcılarıyla sesli bir şekilde de iletişim kurabiliyor. Yeni güncelleme kullanıcılara sanki bir yapay zeka ile değil de insanla konuşuyormuşçasına deneyim sunuyor.

Ancak Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus, ChatGPT-4o konusunda pek de memnun görünmüyor. Öyle ki Markus, ChatGPT-4o’ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Markus, ChatGPT-4o’ı kullanarak komik meme yarattı ve yapay zeka botundan onu giderek daha komik hale getirmesini istedi.

Billy Markus, ChatGPT-4o’dan dünyada herkesin sonsuza kadar gülebileceği bir meme yapmasını istediğini ve sonuçların kendisini güldürmekten çok uzak olduğunu söyledi.