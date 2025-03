Dogecoin (DOGE) Kasım ayında en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri oldu. CoinGlass verilerine göre DOGE’nin işlem hacmi %76,71 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, balina aktivitesindeki artışla da destekleniyor. Whale Alert’e göre, yakın zamanda bilinmeyen bir cüzdana 120 milyon dolar değerinde DOGE transfer edildi.

DOGE fiyatı Kasım ayında %150’lik çarpıcı bir artış sergilerken, son bir ayda kaydettiği yükseliş ise %167’ye ulaştı.

Tecrübeli trader Peter Brandt, Dogecoin’in gelecekteki fiyat hareketleriyle ilgili öngörülerini paylaştı. Peter Brandt, DOGE grafiğindeki ters baş ve omuz formasyonunun DOGE fiyatını 0,73 dolarla belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştırabileceğine işaret etti.

DOGE $DOGE has been an outstanding charting market following classical charting principles

I am going to follow up in a few hours with a comparison chart that will blow your mind (as long as I remember to do so at age 78) pic.twitter.com/xKuLflPgea

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) November 13, 2024