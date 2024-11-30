Dogecoin (DOGE) Kasım ayında en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri oldu. CoinGlass verilerine göre DOGE’nin işlem hacmi %76,71 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, balina aktivitesindeki artışla da destekleniyor. Whale Alert’e göre, yakın zamanda bilinmeyen bir cüzdana 120 milyon dolar değerinde DOGE transfer edildi.

DOGE fiyatı Kasım ayında %150’lik çarpıcı bir artış sergilerken, son bir ayda kaydettiği yükseliş ise %167’ye ulaştı.

Dogecoin Fiyat Tahminleri

Tecrübeli trader Peter Brandt, Dogecoin’in gelecekteki fiyat hareketleriyle ilgili öngörülerini paylaştı. Peter Brandt, DOGE grafiğindeki ters baş ve omuz formasyonunun DOGE fiyatını 0,73 dolarla belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştırabileceğine işaret etti.

DOGE $DOGE has been an outstanding charting market following classical charting principles

I am going to follow up in a few hours with a comparison chart that will blow your mind (as long as I remember to do so at age 78) pic.twitter.com/xKuLflPgea — Peter Brandt (@PeterLBrandt) November 13, 2024

Brandt ayrıca DOGE grafiğinde “yükselen bayrak” formasyonu oluşabileceğine dikkat çekti. Teknik analizde bu formasyon genellikle yükseliş trendlerinin devam edeceği şeklinde yorumlanıyor. Eğer bu bayrak formasyonu tamamlanırsa DOGE fiyatının 0,66 dolar seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

Teknik Göstergeler Güçlü Yükselişe İşaret Ediyor

Dogecoin’deki yükseliş trendi, teknik analiz grafiğindeki altın kesişimle (golden cross) da destekleniyor. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan golden cross, genellikle güçlü bir yükseliş trendinin habercisi olarak yorumlanıyor.

Peter Brandt Dogecoin’in mevcut fiyat hareketlerinin, 2020 yılındaki fiyat hareketlerine benzediğini belirterek o dönemki yatay birikim aşamasının ters baş ve omuz formasyonuna dönüştüğünü ve sonrasında astronomik yükselişleri tetiklediğini hatırlattı.

2024 yılında aynı modelin yeniden oluşması, Dogecoin’de şimdiye kadar %190’lık önemli bir yükselişi tetikledi. Brandt, DOGE’nin klasik teknik analizi ilkelerine uygun hareket ettiğini belirterek, mevcut yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret etti.

Dogecoin’in işlem hacmindeki güçlü artış, teknik formasyonlar ve balina aktiviteleriyle dikkat çekerken, fiyatının daha yüksek seviyelere ulaşma potansiyelini koruyor. Yatırımcılar, DOGE’nin 2024’teki güçlü performansının, daha büyük bir yükseliş trendine dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından takip ediyor.