Dogecoin ekibi, “DOGE to the moon” görevinin 23 Aralık 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu.

Gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Dogecoin, Astrobotic’in aya fiziksel bir DOGE fırlatmayı planladığını açıkladı. Bu kapsamda DOGE, DHL Moonbox’a entegre edilecek ve ULA’nın Vulcan Centaur Roketi aya fırlatılacak.

Bu gelişme, Dogecoin topluluğu tarafından 2015 yılında başlatılan bir bağış kampanyasına dayanıyor. Dogecoin bu hamlesini uzay şirketi Astrobotic ile kurduğu ortaklıkla birlikte gerçekleştirecek. Astrobotic, uzay araştırmaları konusunda önde gelen şirketlerden bir tanesi. Ay görevlerine odaklanmış Ay’a iniş ve Ay’ın yüzeyinde gezinti araçları geliştiren Astrobotic, üniversiteler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve bireyleri kapsayan çeşitli kuruluşlarla Ay’a yük taşıyor.

🚀Dogecoin On The Moon Update🌕

Exciting news for the Dogecoin community!🌑

Astrobotic plans to send a physical Dogecoin to the moon in the DHL Moonbox via ULA's Vulcan Centaur Rocket on 12/23/2023. Funded by our community in 2015, this mission embodies collective effort! pic.twitter.com/QESz4ikHln

