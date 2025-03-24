Dogecoin yatırımcıları yükseliş beklerken DOGE fiyatı kritik seviyeleri test ediyor

Kripto para piyasası son 24 saatlik süreçte yükselişe geçti. Dogecoin (DOGE) de Bitcoin (BTC) ile benzer bir yükseliş eğilimi sergiliyor. Son 24 saat içinde DOGE fiyatında yaşanan toparlanma, vadeli işlem açık pozisyonlarındaki artışla da destekleniyor.

DOGE’ye Yeniden Artan İlgi Fiyatı Destekliyor

CoinGlass verilerine göre, Dogecoin’in vadeli işlem açık pozisyonları son 24 saatte %5,75 artarak 9,78 milyar DOGE’ye ulaştı. Bu pozisyonların toplam değeri 1 milyar 720 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

İlgili: Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Bu durum, piyasa katılımcılarında DOGE’nin yükseliş trendine geri dönebileceğine dair umutları artırıyor.

Anlık verilere göre, Dogecoin %3,17 artışla 0,1765 dolardan işlem görüyor. Aynı zamanda DOGE’nin işlem hacmi %58,45 artarak 787 milyon 320 bin dolara yükseldi.

DOGE 0,18 Dolar Direncine Yaklaşıyor

Piyasa duyarlılığı olumlu yönde ilerlerken, yatırımcılar DOGE’nin 0,18 dolar direnç seviyesini kırabileceğini düşünüyor. Ünlü zincir üstü analiz uzmanı Ali Martinez, Dogecoin’in Bollinger Bantları’nın daraldığını belirterek bunun genellikle güçlü bir yükseliş sinyali olduğunu belirtti.

Dogecoin, Cardano’yu Piyasa Değerinde Geçti

Dogecoin için bir diğer önemli gelişme, piyasa değerinde yaşandı. DOGE’nin toplam piyasa değeri 26 milyar 160 milyon dolara ulaşarak Cardano’yu (ADA) geride bıraktı. ADA’nın mevcut piyasa değeri ise 25 milyar 660 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Son dönemde DOGE üzerindeki tasfiye oranlarının düşmesi de fiyat hareketleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Eğer mevcut trend korunursa, Dogecoin yeni fiyat seviyelerini test edebilir.