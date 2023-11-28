Kripto para analitik platformu IntoTheBlock verilerine göre içerisinde bakiye bulunan Dogecoin cüzdan adreslerinin sayısı 5 milyona ulaştı.

Dogecoin’in (DOGE) zincir üstü aktivitesi uzun süreli durgunluğun ardından yeniden canlanmaya başladı. 27 Kasım’da içerisinde DOGE bulunan cüzdan adreslerinin sayısı 5 milyona yükselerek önemli bir kilometre taşına ulaştı. Kripto para analitik platformu IntoTheBlock’un verileri Dogecoin’in benimsenmesindeki artışla birlikte Dogecoin’in zincir üstü aktivitesinde de kayda değer bir artışa yaşandığını gösteriyor.

Dogecoin ağındaki aktif adres sayısı iki kattan fazla artarak 168.000’e ulaştı ve böylelikle 2022 yılının Mart ayından bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi. IntoTheBlock’a göre Dogecoin ağında içerisinde bakiye bulunan cüzdan adreslerinin sayısı da 5,11 milyon ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) belirledi.

Öte yandan Dogecoin ağındaki onaylanmış işlem sayısı da son 10 günlük süreçte %1.000’lik artış yaşadı ve Haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Peki bu süreçte Dogecoin (DOGE) fiyatı nasıl bir performans sergiledi? Veriler DOGE fiyatının son 10 günlük zaman diliminde %10’dan fazla düşüş yaşayarak 0,086 dolardan 0,077 dolara kadar geriledi.

Dogecoin’in zincir üstü aktivitesindeki artışlar, kurumsal yatırımcıların ve balinaların popüler memecoin’e yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere eski cüzdanlarda tutulan ve uzun zamandır hareketsiz olan DOGE’ler son dönemde hareketlenmeye başladı. Bu da DOGE fiyatının yakın dönemde harekete geçeceğine dair beklentileri arttırdı.

Öte yandan IntoTheBlockchain Dogecoin’de artan ağ aktivitesinin pek fazla DOGE bakiyesi bulunmayan Dogecoin “Doginalleri” tarafından oluşturulduğunu iddia ediyor.