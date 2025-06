Kripto para piyasası haftayı İsrail-İran gerilimiyle sarsılarak kapatırken, en büyük memecoin olan Dogecoin (DOGE) de bu düşüşten nasibini aldı. Son 24 saatte %1,5 düşen DOGE, haftalık bazda %4,5, aylık bazda ise %23 değer kaybetti.

Analist Ali Martinez, DOGE’un kritik bir destek seviyesini kırması durumunda fiyatın %30 daha düşerek 0,12 dolar altına gerileyebileceğini belirtiyor.

#Dogecoin $DOGE must hold above $0.168 to avoid a 30% price drop! pic.twitter.com/PDhqo7fpcK

Martinez’e göre, DOGE fiyatı 2025 başındaki 0,40 dolar seviyelerine yaptığı başarısız ataklardan bu yana simetrik üçgen formasyonu içinde hareket ediyor. Bu formasyonun alt sınırı, şu anda en kritik destek noktası olarak görülüyor.

İlgili: Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Fiyat bu formasyonun altına kırılırsa, Dogecoin’in yeni bir satış dalgasına girme riski artacak ve yılın en düşük seviyesi olan 0,12 dolar altına düşebilir.

Bir diğer analist Andrew Griffiths, DOGE’un grafiğinde art arda oluşan “düşen tepeler” formasyonuna dikkat çekti. Bu teknik yapı, genellikle ayı piyasasının devam ettiğine ve alıcıların güç kaybettiğine işaret eder. Griffiths, bu durumu “ayı yönlü reddedilmenin açık işareti” olarak tanımladı.

DOGE, Nisan ayında ABD ile küresel ticaret savaşlarının tırmandığı dönemde 0,13 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Mayıs ayındaki toparlanma ile 0,25 dolar üzerine çıksa da bu yükseliş uzun ömürlü olmadı. Şu anda DOGE, 0,175 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dogecoin yatırımcıları için gözler şimdi simetrik üçgenin alt sınırında. Eğer bu destek seviyesi korunamazsa, fiyatın yeni bir yıl içi dip yapması ve 0,12 dolar altına inmesi mümkün görünüyor.

Bu nedenle DOGE yatırımcılarının önümüzdeki günlerde teknik seviyeleri dikkatle takip etmesi ve piyasa duyarlılığındaki değişimlere hızlı tepki vermesi önem taşıyor.

#DOGE Analysis: A rising wedge has formed on the chart, breaking downwards, indicating a bearish continuation. The price tried to retest the wedge's base (red zone), showing lower highs—an evident sign of bearish rejection. Key Zones:

🔴 Red Zone (Resistance): 0.1775–0.1780 – A… pic.twitter.com/CmyUJ3dHmb

— Andrew Griffiths (@AndrewGriUK) June 15, 2025