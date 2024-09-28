Popüler memecoin DOGE, son bir haftada %15 oranında değer kazanarak 6 aydır devam eden düşüş trendini kırdı. Analistler, güçlü balina aktivitesi nedeniyle DOGE’un 0,21 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte Dogecoin’de RSI indikatörü ise tehlike çanları çalıyor.

“Yükseliş Başladı”

Analist Captain Faibik, DOGE fiyatının son altı aydır devam eden düşüş trendini yukarı yönde kırdığını, bu nedenle de DOGE’un önümüzdeki aylarda 0,21 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Bir diğer analist Mikybull Crypto da benzer bir analiz paylaştı ancak net bir fiyat hedefi vermedi.

Tecrübeli yatırımcı Peter Brandt ise DOGE’da “kanal kırılması” yaşandığını belirterek görünümün uzun vadede olumlu olduğunu söyledi.

DOGE’daki son yükseliş, balina hareketliliğinin artmasıyla aynı döneme denk geldi. Analist Ali Martinez büyük yatırımcıların son 48 saat içinde yaklaşık 170 milyon dolar değerinde 1,4 milyar DOGE satın aldığını bildirdi.

Balinaların büyük miktarda DOGE alması, dolaşımdaki DOGE sayısını azaltacağından memecoin fiyatını olumlu etkileyebilir. Ekonomide arz-talep teorisi, bir varlığın arzı azaldığında, talep aynı seviyede kalırsa veya artarsa, fiyatların yükselmesine yol açacağını öngörür. Bu nedenle balinaların yüklü miktarda DOGE satın alması, fiyatın yükselmesine neden olabilir.

Bu İndikatör Fiyat Düzeltmesine İşaret Ediyor

Analistlerin DOGE’ye ilişkin yükseliş tahminlerinin aksine Göreceli Güç Endeksi (RSI) DOGE’de yakında bir geri çekilme olabileceğini gösteriyor. RSI indikatörü bir varlığın son fiyat hareketlerine bakarak aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemeye yardımcı olur. İndikatör 0 ile 100 arasında değerler alır, 70’in üzerindeki değerler varlığın aşırı alındığını, 30’un altındaki değerler ise aşırı satıldığını gösterir.

RSI’n 70’in üzerine yükselmesi, söz konusu varlığın aşırı değerlenmiş olabileceği ve kısa vadede fiyat düzeltmesi yaşayabileceği şeklinde yorumlanır. İndikatörün 30’un altında gerilemsi ise potansiyel bir alım fırsatına işaret eder. Şu anda DOGE’nin RSI oranı 80’in üzerinde seyrediyor.