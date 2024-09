Popüler memecoin DOGE, son bir haftada %15 oranında değer kazanarak 6 aydır devam eden düşüş trendini kırdı. Analistler, güçlü balina aktivitesi nedeniyle DOGE’un 0,21 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte Dogecoin’de RSI indikatörü ise tehlike çanları çalıyor.

Analist Captain Faibik, DOGE fiyatının son altı aydır devam eden düşüş trendini yukarı yönde kırdığını, bu nedenle de DOGE’un önümüzdeki aylarda 0,21 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Bir diğer analist Mikybull Crypto da benzer bir analiz paylaştı ancak net bir fiyat hedefi vermedi.

$DOGE just broke out of the 6-month downtrend.

It has begun https://t.co/51Bqh6J8tf pic.twitter.com/F1OjrePMq6

