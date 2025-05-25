Piyasanın genelinde kaldıraçlar azalırken, Dogecoin’in talep bölgesi sağlam duruyor ve bu da güçlü bir alıcı inancına işaret ediyor.

Dogecoin, son dönemde piyasanın zayıflamasına rağmen kritik 0,20 dolar desteğini korumayı başardı. Bu direnç, alıcıların gücünü gösterirken, aynı zamanda bu seviyenin sağlam bir zemin haline gelmesine neden oluyor. Risk iştahının yeniden artmasıyla, DOGE için 0,30 dolar direncinin yeniden test edilmesi mümkün mü?

0,20 Dolar Dogecoin İçin Neden Kritik?

DOGE’nin günlük grafiğinde klasik bir formasyon öne çıkıyor. Tarihsel olarak Dogecoin, iki hafta boyunca dar bir bantta konsolide olduğunda genellikle büyük bir hareketin hazırlığına giriyor. 8 Mayıs’taki büyük çıkış öncesinde DOGE, 0,15 dolar ile 0,17 dolar arasında yatay seyretti.

Bitcoin (BTC) yeni zirvelere ulaşınca sermaye akışı yeniden kriptoya yöneldi ve DOGE sadece üç günde neredeyse %50’lik bir sıçrama ile 0,25 dolara kadar yükseldi.

RSI endeksi de Kasım ayından bu yana ilk kez zirveye çıktı; bu nedenle kâr realizasyonu kaçınılmazdı.

Buna rağmen Dogecoin, piyasa genelinde kaldıraçların azalmasına rağmen 0,20 dolar ile 0,25 dolar bandında güçlü kalmaya devam ediyor. Bir memecoin için bu direnç, stratejik bir birikime işaret ediyor, yani akıllı yatırımcılar radar altında DOGE topluyor olabilir.

Geçmişe bakıldığında, trader’lar açıkça yeni bir yükseliş dalgasına hazırlık yapıyor gibi görünüyor. Makro belirsizlikler azalır ve Bitcoin direnç seviyelerini aşarsa, Dogecoin’in 0,25 doların üzerine çıkması ve 0,30 doların hedef haline gelmesi olası.

DOGE Balinaları Sahada: Neden Bu Fırsat Kaçmaz?

AMBCrypto’nun analizine göre, DOGE’nin en büyük balinası 100 milyon ile 1 milyar arası coin tutuyor ve bakiyesi yeni bir aylık zirve olan 26,44 milyar DOGE’ye ulaştı. Son bir haftada balina portföyüne 640 milyon DOGE ekledi.

Bu hareket, DOGE fiyatının 0,21 dolara düştüğü anda gerçekleşti ve Kısa Vadeli Yatırımcıların (STH) kâra geçtiğini gösteren STH NUPL göstergesini pozitif tarafa taşıdı. Bu, yaklaşık dört aydır ilk defa görülüyor.

Yani STH’ler (155 günden kısa süredir tutanlar) yeşile döndü ve bu tür küçük değişiklikler genellikle güçlü bir FOMO (kaçırma korkusu) ile sonuçlanıyor.

Buna taze sermaye girişini ve sabırlı yatırımcıların davranışını eklediğinizde, grafikler “erken birikim” sinyali veriyor.

Sonuç olarak, genel piyasa satışına rağmen Dogecoin’in gücünü koruması tesadüf değil. Makro baskılar azalırsa, Dogecoin’in yeni bir kırılmaya hazırlanması ve 0,30 dolar hedefinin tekrar gündeme gelmesi mümkün.