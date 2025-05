Lider memecoin DOGE son iki günde %35 oranında artış yaşayarak dikkatleri üzerine çekti. Analistlere göre bu sert yükseliş, memecoin’ler için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Dogecoin’in fiyatı, yalnızca birkaç hafta önce 0,13 dolara kadar gerileyerek çok aylık dip seviyeyi test etmişti. Bu düşüş, ABD ile dünya genelinde yaşanan ticaret savaşı belirsizliğinin kripto piyasasında yarattığı baskının bir sonucuydu. Ancak küresel makroekonomik koşullarda görülen iyileşmeyle birlikte, kripto paralarda da toparlanma başladı. Bu süreçte DOGE en güçlü toparlanan varlıklardan biri oldu.

8 Mayıs itibarıyla 0,17 dolar seviyesinde işlem gören Dogecoin, yalnızca 48 saat içinde %35 yükselerek 0,23 dolara ulaştı. Bu seviye, mart ayı başından bu yana görülen en yüksek fiyat oldu.

Kripto piyasasının yakından takip edilen isimleri, Dogecoin’in bu yükselişini hızlıca fark etti ve daha yüksek fiyat seviyelerinin yolda olabileceğini ifade etti.

Analist Ali Martinez, DOGE’un yükselen trend çizgisinden güçlü bir şekilde sıçradığını belirterek fiyatın 0,27 dolara kadar çıkabileceğini öngördü. Bu tahmin, birçok analist arasında daha temkinli bir beklenti olarak öne çıkıyor.

Satoshi Flipper adlı analist ise daha agresif bir tahminde bulundu. Flipper, DOGE grafiğinde belirgin bir “ralli” sinyali gördüğünü ve 0,40 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini ifade etti.

Yatırımcı ve yorumcu Cephii ise 80 bin takipçisine yaptığı paylaşımda, DOGE için ETF onay ihtimaline bağlı olarak yeni bir taban fiyat oluşacağını savundu. Fiyatın yeniden 0,19 dolara düşmesi halinde, “satmak yerine alım fırsatı” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

DOGE’un son hareketi, genel memecoin piyasasındaki canlanmanın bir parçası olarak görülüyor. PEPE, MOG ve diğer yüksek profilli tokenlar da son günlerde çift haneli kazançlar yaşadı. Piyasa uzmanları, Dogecoin’in bu sezonki hareketinin sadece bir başlangıç olabileceği görüşünde birleşiyor.

Dogecoin, 2021 yılındaki boğa sezonuna damga vuran sembol altcoin’lerden biri olmuştu. Analistler, benzer bir döngünün yeniden yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

