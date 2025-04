Dünyanın önde gelen kripto yatırım ürünleri ihraççılarından 21Shares, Dogecoin’e dayalı yeni bir ETP (borsada işlem gören ürün) çıkaracağını duyurdu.

Tamamı gerçek Dogecoin varlıklarıyla desteklenen bu ürün, İsviçre merkezli SIX Swiss Exchange’de “DOGE” koduyla işlem görecek. Bu ETP, Dogecoin Vakfı’nın doğrudan onayladığı ilk ve tek yatırım ürünü olma özelliğini taşıyor. Girişim, vakfın resmi kurumsal kolu olan House of Doge iş birliğiyle geliştirildi.

Avrupa’da yaygın olan kripto ETP’ler, belirli bir dijital varlığın fiyatını takip eden ve geleneksel borsalarda işlem gören, düzenlenmiş yatırım araçları olarak biliniyor.

2013 yılında bir internet şakası olarak doğan Dogecoin, günümüzde küçük ödemeler, bahşiş gönderimleri ve günlük işlemlerde yaygın şekilde kullanılıyor. 21Shares, bu yeni ürünle Dogecoin’e düzenlenmiş ve kurumsal düzeyde erişim sağlamayı hedefliyor.

Şirketin Başkanı Duncan Moir, “Bu özel girişim sayesinde yatırımcılar Dogecoin ekosistemine en doğrudan ve erişilebilir şekilde ulaşabilecek.” dedi.

Yüzde 100 gerçek varlıklarla teminatlandırılan ETP, yani her birim karşılığında gerçek DOGE tutulacak. Yönetim ücreti ise yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Much wow. Now live! 🐕 In partnership with @houseofdoge, we're excited to introduce the only Dogecoin ETP endorsed by @dogecoinfdn, now available through your bank or brokerage.

Here's to the meme that made it. 🍻

