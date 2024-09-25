İkonik memecoin Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus, sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. X’te Shibetoshi Nakamoto olarak tanınan Billy Markus, yeni bir kripto para çıkarıp çıkarmayacağına dair söylentileri ele aldı.

Billy Markus ayrıca Dogecoin’den önce üzerinde çalıştığı kripto para projesini de açıkladı ve Ethereum tabanlı token geliştiricilerini eleştirdi.

Asla Yeni Kripto Para Çıkarmayacağım

Billy Markus X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Dogecoin ve öncesinde geliştirdiği başarısız kripto para projesindeki rolünü açıkladı. Markus asla yeni bir memecoin çıkarmayı planlamadığını söyledi:

Sadece 2013’te Dogecoin (ve ondan önceki Bells Coin) dışında herhangi bir kripto para birimi yaratmadığımı, 2014’ten beri herhangi bir kripto para projesi üzerinde çalışmadığımı ve bu ikisinden beri asla herhangi bir kripto para birimi yaratmayacağımı veya üzerinde çalışmayacağımı tekrarlıyorum. Beni bir projeyle ilişkilendiren herkes yalan söylüyordur.

Dogecoin’den Önceki Projesi: Bells Coin

Markus, Dogecoin’den önce üzerinde çalıştığı kripto para projesi Bells Coin hakkında da detaylar paylaştı. Markus, şu anki Bells Coin projesinin ilk sürümünden farklı olarak Ethereum tabanlı olduğunu, eski blockchain’inin silindiğini ve başkaları tarafından yeniden canlandırıldığını söyledi.

Billy Markus, Ethereum ağındaki bazı token yaratıcılarının projelerini 2013 yılında başlattıklarına dair iddiaları da eleştirdi. Markus, bu iddiaların apaçık bir şekilde yalan olduğunu ve Ethereum ağının 2015 yılında başlatıldığını hatırlattı.

Billy Markus son olarak Bitcoin’i kendisinin yaratıp yaratmadığı sorusuna da esprili bir dille yanıt vererek “Evet, interneti ve oksijeni de ben yarattım.” ifadelerini kullandı.