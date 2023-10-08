Dogecoin topluluğu, projenin marka yüzü “Kabosu” adlı köpek için Japonya’nın Sakura Furusato Meydanı’nda bronz bir heykel yerleştirmek için yaklaşık bir yıldır bağış topluyordu.

Dogecoin topluluğu, internetin ikonik Doge meme’ine ve Dogecoin adlı kripto para birimine ilham veren Japon Shiba Inu cinsi köpek Kabosu’nun heykelini dikmek için bağış topladı.

Söz konusu bağış kampanyası, Kabosu’nun 17. doğum günü olan 2 Kasım 2022 tarihinde başlatıldı. Bu kapsamda heykelin açılışı, bu yılın Kasım ayında Sakura Furusato Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Dogecoin Topluluğunun Hayali Gerçek Oluyor

Yapılan basın açıklamasına göre Kabosu’nun heykeli, 2 Kasım 2023 tarihinde Sakura Furusato Meydanı’nda Dogecoin topluluğuyla buluşacak. Bu heykel, dünyanın dört bir yanındaki Dogecoin topluluğunun ortak buluşma noktası haline gelecek.

Dogecoin Vakfı yönetim kurulu üyesi Gary Lachance konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dogecoin topluluğunun uzun süredir hayalini kurduğu şeyin gerçekleştiğini görmek heyecan verici.

Söz konusu kitle fonlama girişimine Dogecoin Vakfı, Own The Doge ve Kabosu’nun sahibi Atsuko Sato liderlik etti. Topluluk bu girişimle yalnızca Kabosu’nun heykelini dikmeyi değil, aynı zamanda pozitifliğin ve birliğin kalıcı bir sembolünü yaratmayı amaçlıyor.

Tüm Zorluklara Rağmen Başarıyla Sonuçlandı

Dogecoin topluluğu, mizah anlayışları ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri hayırseverlik faaliyetleriyle tanınıyor. 2022 yılının Kasım ayında başlatılan bağış kampanyasında hedef 42.069 dolar toplamaktı. Ancak Dogecoin topluluğu bağış kampanyasına şaşırtıcı derecede büyük bir ilgi gösterdi ve bu hedefe yalnızca 72 saat içerisinde ulaşıldı.

Bununla birlikte 11 Kasım 2022’de FTX borsasının çökmesi sonucu, toplanan fonlar ciddi oranda değer kaybetti. Bu nedenle topluluk bağış toplamaya devam etti.

Heykelin dikileceği Sakura Furusato Meydanı da özel bir öneme sahip. Çünkü bu meydan Atsuko Sato ve Kabosu’nun sık sık yürüyüşe çıktığı parklardan biri.