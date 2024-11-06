Dogecoin (DOGE), ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın öne geçmesiyle piyasa değerinde Ripple’ı (XRP) kısa süreliğine geçerek yedinci sıraya yükseldi. Analistler, DOGE’un %0,40’lık yükseliş yaşayabileceğini ve hatta 1 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

DOGE Neden Yükseliyor?

DOGE, son dönemde en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %18,7 oranında değer kazanan DOGE, böylelikle 0,2112 dolara kadar yükseldi. Böylelikle DOGE’un toplam piyasa değeri 30 milyar doların üzerine kadar yükseldi.

Dogecoin’deki yükselişin en önemli nedeni, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanması. Polymarket verilerine göre, kripto dostu olarak bilinen Trump’ın seçimleri kazanma olasılığı %99,6’ya ulaştı. Trump zaferini ilan ederken, Kamala Harris henüz sonuçları kabul etmiş değil.

Dogecoin’in bu rallisi yatırımcılara büyük kazanç sağladı. IntoTheBlock verilerine göre, DOGE yatırımcılarının %89’u şu anda kârlı pozisyonda bulunurken, %11’i başa baş durumda.

Daha Fazla Yükseliş Kapıda mı?

Birçok analist, Dogecoin’in yükselişinin daha yeni başladığını ve fiyatın yakında önemli bir artış kaydedebileceğini öngörüyor. Popüler X kullanıcısı KALEO, DOGE fiyatının bu hafta 0,40 dolara ulaşabileceğini tahmin ederken, analist CROW ise 1 dolarlık yeni bir zirve hedefi belirledi.

Ancak bazı zincir üstü göstergeler, DOGE’un kısa vadede bir düzeltme yaşayabileceğini işaret ediyor. Örneğin, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen Göreceli Güç Endeksi (RSI), 70’in üzerinde bir seviyeye ulaşarak düşüş sinyali veriyor. RSI’nin 70’in üzerinde olması, varlığın aşırı alım bölgesine girmiş olabileceğine ve bir geri çekilme yaşayabileceğine işaret ediyor.

Dogecoin’in gelecekteki performansı, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken önemli metrikler ve piyasa koşulları doğrultusunda şekillenebilir.