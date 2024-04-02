Dogecoin (DOGE) son 24 saatte %9,6 oranında değer kaybederek 0,1847 dolara geriledi.

Özet:

Bitcoin fiyatı saatler içerisinde 70.000 dolardan 66.000 doların altına geriledi. Bitcoin’de dört bin dolarlık bu düşüş, elbette altcoin’lere de olumsuz yansıdı.

DOGE’un yanı sıra WIF, PEPE, BONK ve FLOKI gibi popüler memecoin’lerde de sert düşüşler yaşandı.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere son 24 saatte yaşanan düşüşler sonucunda kripto para piyasasında yaklaşık 500 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Bu pozisyonların önemli bir bölümünü long pozisyonlar oluşturdu.

Elbette Dogecoin (DOGE) fiyatı da kripto para piyasasındaki düşüş trendini takip etti. Piyasa değerine göre en büyük memecoin DOGE, son 24 saatte %9,6 oranında değer kaybederek 0,1847 dolara geriledi.

En yüksek tasfiyelerin yaşandığı kripto paralardan biri de Dogecoin (DOGE). CoinGlass verilerine göre son 24 saatlik süreçte DOGE’da 14,95 milyon dolar değerinde kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Bu anlamda DOGE, son 24 saatte en çok tasfiyenin gerçekleştiği dördüncü kripto para konumunda.

Memecoin’ler, diğer kripto paralara kıyasla daha kırılgan bir yapıya sahip. Bu nedenle memecoin’lerde yapılan işlemler yüksek risk taşır. Bu durumun örneklerinden biri de WIF.

Son döneme damga vuran memecoin Dogwifhat (WIF) 24 saatte %15,6 oranında değer kaybederek 4,60 dolardan 3,73 dolara geriledi.