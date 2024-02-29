Dogecoin 2024 boğa koşusuna geç de olsa yetişti. Memecoin, bir günde yüzde 30’un üzerinde değer kazandı.

En başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar, 2024’ün ilk aylarını spot ETF’lerin onaylanmasının tetiklediği güçlü bir yükseliş trendinde geçirdi. Dogecoin ise yakın zamana kadar yatay seyretmeyi sürdürdü.

Bitcoin’in 60 bin doları geçmesinin ardından, DOGE da hareketlendi. CoinMarketCap verilerine göre son yedi günde yüzde 58 değer kazanan DOGE, haber yayın saati itibarıyla 0,134 dolardan işlem görüyor. DOGE son 24 saatte ise %32 oranında değer kazandı.

Dogecoin, yalnızca üç gün önce 0,084 dolardan işlem görüyordu. Memecoin, güncel fiyat seviyesine ulaşana kadar 0,09071, 0,10268 ve 0,12294 dolar dirençlerini takılmadan geçti. DOGE, 0,13 dolar bandına yükselerek son 15 ayın en yüksek fiyat seviyesini belirledi.

Peki Dogecoin neden yükseliyor?

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Kripto para piyasaları, şubat ayının son günlerinde Bitcoin’in öncülük ettiği güçlü bir ralli yaşıyor. BTC, yedi günde yüzde 20’nin üzerinde değer kazanarak 62 bin dolar bandına yükseldi.

Ethereum’un kripto parası Ether de aynı süreçte yüzde 15 değerlendi. ETH haber yayın saati itibarıyla 3.450 doların üzerinden işlem görüyor.

Kripto para fiyatlarındaki yükseliş piyasa duyarlılığını da iyileştirdi. Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi 80 puana, yani aşırı hırs bölgesine ulaştı.

Hareketli Dogecoin Ekosistemi

Dogecoin vadeli piyasasının açık pozisyon değeri, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 52 artış gösterdi. Açık pozisyon değeri 1,1 milyar doları geçti.

Günlük düzeyde aktif olan DOGE adres sayısında da etkileyici bir artış görüldü. Ocak ayında yaklaşık 57 bin ölçülen adres sayısı, bu haftaya kadar yüzde 300 artarak 230 bine yükseldi.

Tüm bu göstergeler, yatırımcıların yoğun bir şekilde DOGE işlemi yaptığına işaret ediyor.