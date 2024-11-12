Dogecoin (DOGE) yatırımcıların ilgisinin artması, Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimini kazanması ve Elon Musk’ın açıklamaları sonucunda 0,40 doların üzerine yükseldi.

Kripto para piyasasında 5 Kasım’da başlayan boğa koşusu sırasında en çok değer kazanan projelerden biri Dogecoin (DOGE) oldu. Son 24 saatte %51 ve son bir haftalık süreçte %151,5 oranında değer kazanan DOGE, böylelikle piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında altıncı sıraya yükseldi.

Sonuç olarak DOGE 2021 yılından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı.

Bireysel Yatırımcıların İlgisi Artıyor

Blockchain analiz platformu IntoTheBlock’un verilerine göre, Dogecoin geçen hafta 6 milyon işlem gerçekleştirdi ve Şubat ayından bu yana en yüksek işlem hacmini kaydetti. Bu durum, bireysel yatırımcıların piyasaya dönüş yaptığı şeklinde yorumlanıyor. Öte yandan Dogecoin’in işlem hacmindeki artış da yükseliş trendinin hala güçlü olduğunu gösteriyor.

Santiment verileri ise Dogecoin’in ağ aktivitesindeki artış yaşandığına işaret ediyor. Son dört hafta içinde, 100.000 DOGE’den az miktarda Dogecoin bulunduran cüzdanlara 74.885 yeni cüzdan eklendi. Bu küçük yatırımcı ilgisinin artışı, fiyat yükselişiyle motive olan daha geniş bir perakende trader dalgasına işaret ediyor.

Öte yandan, büyük yatırımcılar arasında yer alan ve “köpekbalığı” ile “balina” olarak adlandırılan cüzdan sahiplerinin sayısı son dönemde net olarak 350 azaldı. Ancak, geçtiğimiz günlerde bu büyük cüzdanlardan 108’i yeniden Dogecoin ağına dahil oldu. Bu geri dönüş, Dogecoin fiyatının 0,40 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına katkı sağlayan bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Kripto para analitik platformları, Dogecoin’in yükselişini sürdürmesi için hem küçük yatırımcıların hem de büyük cüzdan sahiplerinin Dogecoin almaya devam etmesini ideal bir senaryo olarak görüyor. Bu iki grubun uyum içinde hareket etmesi, Dogecoin’in daha güçlü bir piyasa desteği bulmasına yardımcı olabilir.

Dogecoin’deki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerde büyük yatırımların tutumları belirleyici olacak.

Dogecoin’deki Yükseliş Trendi Güçleniyor

Dogecoin’in bu son yükselişi, Elon Musk’ın Donald Trump’ın seçim kampanyasına verdiği destekle güç kazandı. Sonuç olarak yatırımcılar yeniden Dogecoin’in 1 dolara yükselip yükselemeyeceği konusunda spekülasyon yapmaya başladı.

Elon Musk’ın Donald Trump’ın seçim kampanyasına verdiği destek, Dogecoin’e yönelik beklentileri arttırdı. Bu iyimserlik, bazı kripto para yatırımcılarının Dogecoin için 1 dolar hedefini yeniden gündeme getirmesine yol açtı. 1 dolarseviyesi, Dogecoin’in 2021’de 0,70 doları aşmasından bu yana ulaşılması beklenen önemli bir psikolojik hedef olarak görülüyor.

Haftalık grafikte görülen “golden cross” formasyonu da yılın dördüncü çeyreği için umutları arttırıyor. Bazı analistler mevcut boğa koşusunda Dogecoin’in 2 ila 4 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. Daha iyimser tahminlerde ise DOGE fiyatının 2025 yılının Mart ayında 30 dolara kadar çıkabileceğine işaret ediyor.