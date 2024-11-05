Son 24 saatte %10’un üzerinde değer kazanan DOGE, ilk 10 kripto para arasında en iyi performans gösteren varlık oldu. Peki DOGE neden yükseliyor?

Elon Musk’ın dün sürpriz bir şekilde Joe Rogan’ın ünlü podcast’ine katılması ve bu programda Hükümet Verimliliği Departmanı’na (D.O.G.E.) ilişkin yaptığı açıklamalar, Dogecoin’de yükselişi tetikledi. Yatırımcılar, DOGE’un 1 dolara yükselip yükselemeyeceğine ilişkin spekülasyonlar yapıyor.

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri %1,5 oranında azalarak 2,388 trilyon dolara geriledi. Bitcoin bu süreçte yatay seyrini sürdürürken ETH ise günlük bazda %1,4 oranında değer kaybetti. Öte yandan popüler memecoin DOGE, kripto para piyasasındaki düşüş trendine meydan okuyor.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Joe Rogan’ın podcast’inde yaptığı açıklamada seçimi Donald Trump’ın kazanması durumunda “Hükümet Verimliliği Departmanı” (D.O.G.E.) kurmayı düşündüğünü belirtti. Musk, bu departmanın özellikle ABD’nin yıllardır artan devasa kamu harcamalarını ve “boğucu federal bürokrasiyi” azaltmayı hedefleyeceğini söyledi.

“Ulusal borç faiz ödemelerimiz artık Savunma Bakanlığı bütçesini aşıyor. Amerika iflas yolunda; bu nedenle kamu harcamalarını azaltmamız gerekiyor. Aksi takdirde, aşırı harcama yapan bir kişi gibi iflas edeceğiz.”

1 Dolar Hedefi Gerçekçi mi?

Kripto para topluluğu ise ABD seçimlerini yakından takip ediyor. Seçimi Donald Trump’ın kazanması halinde DOGE’un yükseliş trendine başlayacağı öngörülüyor. Hatta bu senaryonun gerçekleşmesi halinde DOGE’un 1 dolara yükselebileceğine ilişkin spekülasyonlar da bir hayli artmış durumda.

Özellikle Donald Trump’ın seçimi kazanması halinde Musk’ın önümüzdeki dört yılda D.O.G.E. departmanı hakkında yapacağı olası açıklamaların DOGE fiyatını ciddi şekilde etkileyebileceği tartışılıyor.

Dogecoin’in 1 dolar seviyesine ulaşması için piyasa değerinin 140 milyar doların üzerine çıkması gerekiyor. Şu anda Dogecoin’in toplam piyasa değeri 24,5 milyar dolar seviyesinde. DOGE’un piyasa değeri tüm zamanların en yüksek seviyesini 2021 yılının Mayıs ayında 90 milyar dolarla kaydetmişti.