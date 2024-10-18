Dogecoin (DOGE) 3 aylık aranın ardından yeniden ciddi bir artış kaydetti ve kripto para topluluğu, DOGE’un neden yükseldiğini merak ediyor.

CoinGecko verilerine göre, son 24 saatte %10,2 oranında değer kazanan DOGE, 0,134 dolar seviyesinde işlem görüyor. DOGE’deki yükselişin, Elon Musk’ın ABD Başkanlık seçimlerindeki aktif rolü, Donald Trump’a verdiği destek ve “D.O.G.E.” paylaşımlarıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

CoinGecko verilerine göre, son 24 saatte %10,2 oranında değer kazanan DOGE, 0,134 dolar seviyesinde işlem görüyor. DOGE’deki yükselişin, Elon Musk’ın ABD Başkanlık seçimlerindeki aktif rolü, Donald Trump’a verdiği destek ve “D.O.G.E.” paylaşımlarıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Tesla CEO’su Elon Musk’a, Pennsylvania’daki son konuşmasında “D.O.G.E.” departmanında görev alıp almayacağı soruldu. Musk bu soruya “Evet, DOGE” yanıtını verdi ve bu yanıt, izleyicilerden büyük alkış aldı. Her ne kadar “D.O.G.E.” kısaltması popüler meme coin DOGE’a atıfta bulunsa da aslında “Department of Government Efficiency” yani “Hükümet Verimliliği Departmanı” anlamına geliyor.

DogeFather olarak anılan Elon Musk, her fırsatta Dogecoin’in favori kripto para birimi olduğunu belirtiyor.

Dogecoin (DOGE) Neden Yükseliyor?

Elon Musk’ın açıklamalarının yanı sıra teknik göstergeler de DOGE’daki yükselişi destekliyor. MACD göstergesi, pozitif bir kesişim sinyali vererek yükseliş eğilimini işaret ediyor. Öte yandan son yükselişler 50 günlük EMA’nın yükselmesine neden oluyor ve bu da golden cross olasılığını artırıyor.

LunarCrush’un yaptığı X paylaşımına göre, Dogecoin’in sosyal medya platformlarındaki aktivitesi son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı süreçte, DOGE fiyatı da son 3 ayın zirvesine yükseldi.

Elon Musk, bu yılın Mart ayında Tesla’nın DOGE’u ödeme yöntemi olarak kabul edebileceğini ima etmişti. Bu açıklamanın ardından DOGE çift haneli oranda değer kazandı. İki ay sonra Tesla, DOGE’u resmi ödeme yöntemi olarak kabul etti ve bu durum DOGE fiyatını tekrar yükseltti.

Analistlerin DOGE Tahminleri

Dogecoin’deki (DOGE) son yükseliş analistlerin dikkatinden kaçmadı. X’teki kripto para analistlerinden Dylan, DOGE’un yaşadığı son yükselişin diğer altcoin’lerde de canlanmaya yol açabileceğini öngördü.

$DOGE has finally started to move 🚀 Remember when DOGE pumps, Altseason starts pic.twitter.com/NRqFlx2cXE — Dylan (@DylanTillEth) October 17, 2024

Kripto para analisti Ali Martinez bu hafta başında yaptığı paylaşımda DOGE’un önümüzdeki aylarda 10 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyebileceğini öngördü. DOGE’un fiyatının 10 dolara yükselmesi için piyasa değerinin 1,4 trilyon dolara yükselmesi gerekiyor. Karşılaştırmak gerekirse Bitcoin’in piyasa değeri 1,342 trilyon dolar seviyesinde. Bu nedenle DOGE’un kısa vadede 10 dolara yükselmesi pek olası görünmüyor.

Öte yandan, RSI göstergesi DOGE’un aşırı alım bölgesinde olduğunu ve yakın zamanda bir fiyat düzeltmesi yaşanabileceğini gösteriyor. RSI şu anda 70 seviyesinde ve bu, varlığın aşırı alım bölgesinde olduğunu işaret ediyor.