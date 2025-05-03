Piyasa değeri açısından en büyük meme coin olan Dogecoin, son iki haftada neredeyse %15 değer kazanarak analistlerin dikkatini çekti. Yükselişin devam etme potansiyeli konuşulurken, balina alımları ve spot DOGE ETF onayı beklentisi, fiyatı yukarı taşıyabilecek en önemli iki etken olarak öne çıkıyor.

Özet:

DOGE, son 14 günde %15’e yakın yükseldi.

Spot ETF onayı ve balina alımları uzun vadeli yükselişi destekleyebilir.

Bazı analistlere göre DOGE 0,20 doların üzerine çıkabilir. Bazı analistler ve uzmanlar 3,20 dolar, hatta 32 doları tahminlerini dile getiriyor.

Dogecoin için Sırada Ne Var?

CoinGecko verilerine göre 26 Nisan’da 0,19 dolara kadar yükselen DOGE şu anda 0,18 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Analist Trader Tardigrade, DOGE’un 0,175 dolar seviyesini kırmasının, yeni bir yükseliş trendinin habercisi olduğunu ve kısa vadede 0,20 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Bir diğer analist CryptoBullet, Dogecoin’in “kitaplara geçecek bir birikim silindiri” oluşturduğunu ve önümüzdeki aylarda dev bir yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor. Tahminine göre DOGE, yıl sonuna kadar 3,20 dolar civarına çıkabilir, ardından 2027’ye kadar mevcut seviyelere geri çekilebilir.

Ancak en iddialı tahmin Crypto Patel’den geldi. Teknik analist, DOGE’un 0,169 dolarlık uzun vadeli destekten sıçradığını ve şimdi 32 dolara kadar yükselebilecek büyük bir ralliye hazırlandığını savunuyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi için Dogecoin’in piyasa değerinin 4 trilyon doları aşması gerekiyor ki bu, şu an için oldukça gerçek dışı bir senaryo. Karşılaştırma açısından, tüm kripto piyasasının toplam değeri şu anda sadece 3 trilyon doların biraz üzerinde.

Balina Alımları ve Spot DOGE ETF Onayı

Analist Ali Martinez, 1 milyon ila 10 milyon DOGE tutan büyük yatırımcıların geçen hafta boyunca toplamda 100 milyon DOGE satın aldığını belirtti. Bu yatırımcılar şu anda dolaşımdaki arzın yaklaşık %7’sini oluşturan 10,5 milyar DOGE’a sahip.

Bu tür alımlar, genellikle küçük yatırımcıları da harekete geçirir ve piyasada talep artışı yaratabilir. Ancak şu anda alınan miktarın değeri 20 milyon doların altında, bu da fiyat üzerinde tek başına büyük bir sıçrama yaratmak için yetersiz.

Dogecoin fiyatını yukarı taşıyabilecek bir diğer faktör ise ABD’de bir spot ETF’nin onaylanma ihtimali.

21Shares ve Bitwise gibi şirketler, bu ürünleri piyasaya sürmek için SEC’e başvuruda bulundu. 21Shares, fonun saklayıcısı olarak Coinbase Custody’i gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Nasdaq, 21Shares Dogecoin ETF’inin kendi borsasında listelenebilmesi için resmi başvuru dosyasını SEC’e sundu. Bu gelişmenin ardından Polymarket verilerine göre DOGE ETF’nin 2025 yılı sonuna kadar onaylanma ihtimali %75’e çıktı.

Dogecoin, hem teknik hem de temel faktörler açısından dikkat çeken bir noktada. Ancak öne çıkan tahminlerin birçoğu, aşırı iyimserliğe dayalı. Yine de ETF onayı gibi somut gelişmeler, DOGE’un piyasa değerinde kalıcı artışlar yaratabilir.