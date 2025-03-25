DOGE’nin sıradaki hedefinin 0,2 dolar olabileceği belirtiliyor.

Özet:

DOGE fiyatı son 24 saatte %7’nin üzerinde yükseldi ve küçük bir geri çekilmeye rağmen pozitif bölgede kalmaya devam ediyor.

Bu yükselişin nedenlerinden biri, Dogecoin ile ilişkili bir oluşum tarafından kurulan “Resmi Dogecoin Rezervi” olabilir.

DOGE Neden Yükseliyor?

Şubat ayında House of Doge, Dogecoin Vakfı ile beş yıllık bir ortaklık imzalayarak vakfın resmi ticarileştirme ortağı oldu. House of Doge’nin hedefi, en büyük memecoin’i günlük işlemler için “geniş çapta kabul gören, merkeziyetsiz bir para birimi” haline getirmek.

Bu ortaklık kapsamında, Resmi Dogecoin Rezervi’nin kurulduğu açıklandı ve bu girişimi desteklemek için 10 milyon DOGE satın alındı.

House of Doge yaptığı açıklamada, rezervin ve ilk DOGE alımının, Dogecoin’in hızlı ve verimli işlemleri kolaylaştırabileceğini kanıtlamaya yönelik bir adım olduğunu belirtti.

Satın alınan DOGE miktarı USD cinsinden küçük görünse de, bu adım Dogecoin’in kendi alanındaki liderliğini pekiştiriyor ve diğer piyasa katılımcılarına örnek oluyor.

House of Doge yönetim kurulu üyesi Michael Galloro, bu rezervin DOGE’nin ödeme ekosistemi için likidite, istikrar ve güvenilirlik sağlayacağını belirtti. Ayrıca, rezervin işlem süreleri ile gerçek dünya kullanımı arasındaki boşluğu kapatarak Dogecoin’i günlük alışverişler için daha pratik hale getireceğini ifade etti.

Analist Ali Martinez, DOGE’nin fiyat yükselişini değerlendirdi ve eğer kripto para çok haftalık üçgen formasyonunu kırarsa %16’lık bir yükseliş daha görebileceğini söyledi.

Son toparlanmaya rağmen DOGE fiyatı son aylarda büyük kayıplar yaşadı. ABD seçimlerinden sonra 0,5 dolara kadar yükselen DOGE, o seviyeden %60’tan fazla değer kaybetti.