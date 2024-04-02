Dogecoin (DOGE) son birkaç haftanın en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük memecoin’i DOGE, geride bıraktığımız hafta 0,22 doları aşarak 2021 yılının Kasım ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı.

CoinGecko’nun verilerine göre DOGE geride bıraktığımız hafta %22,3 oranında değer kazandı ve piyasa değerini 3,17 milyar dolar arttırdı. Ancak son 24 saatte yaşanan fiyat düzeltmesinin sonucunda DOGE fiyatı %8,5 oranında değer kaybederek 0,184 dolar seviyesine geriledi.

Şu anda 26,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle DOGE en büyük 9. kripto para birimi konumunda.

DOGE Yeni Bir Boğa Koşusuna mı Hazırlanıyor?

Popüler kripto para analistlerinden Ali Martinez, DOGE’un son dönemde yeni çıkarılan memecoin’lerin gölgesinde kaldığını ancak buna rağmen en büyük memecoin olmaya devam ettiğini söyledi.

Ali Martinez, DOGE’un şu anda 2018 ile 2021 yılları arasındaki fiyat modelini tekrar ettiğini düşünüyor ve bu senaryonun gerçekleşmesi halinde DOGE’un yeni bir parabolik boğa koşusuna başlayabileceğini öngörüyor.

DOGE Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?

Geride bıraktığımız etkileyici performansının ardından bugün fiyat düzeltmesine giden DOGE’un geleceği merak ediliyor. Bugün sabah saatlerinde bildirdiğimiz üzere son 24 saatte %9,6 oranında değer kaybeden DOGE’da 15 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşmişti.

IntoTheBlock verileri bugün yaşanan düşüşlere rağmen DOGE yatırımcılarının %90’ından fazlasının kârda olduğunu gösteriyor.

Önde gelen analistler, DOGE’un tekrar yükseleceğini öngörüyor ve uzun vadeli fiyat tahminlerinde bulunuyor. Ali Martinez’in yanı sıra Altcoin Sherpa da DOGE’un 3 katlık artış yaşayacağını tahmin ediyor.

Kripto para analitik platformu Santiment’in verileri de DOGE’un yükseliş sinyalleri verdiğini gösteriyor. Santiment’e göre DOGE’da uzun süredir uykuda olan balinaların tekrar uyanmasıyla varlık yeni bir boğa sezonuna hazırlanıyor gibi görünüyor.