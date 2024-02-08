Yıla 0,09 dolar sınırında başlayan Dogecoin (DOGE), 0,075 dolar seviyelerine kadar geriledi. Öte yandan blockchain üzerinde, toplulukta ve makro ortamda yaşanan bazı gelişmeler, DOGE’un 2024’te yüzde 300 değer artışı gösterebileceğine işaret ediyor.

Dogecoin Ağı Hareketlendi

Dogecoin ağında oluşturulan yeni adres sayısı, ocak ayının son haftasında yüzde 1.100 artış gösterdi. Yalnızca 29 Ocak’ta yaratılan 247.240 DOGE adresi, kripto paranın tarihinde bir gün içerisinde oluşturulan en yüksek adres sayısını temsil ediyor. Şubat ayının ilk haftası da hesaba katıldığında, oluşturulan toplam DOGE cüzdanı sayısı 414 bini geçiyor.

Buna ek olarak, boş olmayan DOGE cüzdanlarının sayısı da yeni yılda yüzde 7,3 artış gösterdi.

Kullanım Alanları Artıyor

Dogecoin’in en büyük destekçilerinden olan Elon Musk’ın şirketi Tesla, DOGE ödemelerini kabul ediyor. SpaceX de aya gidecek olan DOGE-1 Mission’ın finansmanını tamamıyla DOGE ile sağladı. DOGE’un çok yakında Musk’ın bir diğer şirketi X’te de kullanılacağı yönünde söylentiler sosyal medyada dolaşıyor.

NBA takımı Dallas Mavericks, sinema zinciri AMC Theaters ve elektronik şirketi Newegg de DOGE kabul eden şirketler arasında.

Tüm bunlara ek olarak, Dogecoin ağına Ordinals teknolojisiyle veri kazıma gibi girişimler de görülüyor. Örneğin 1993 tarihli DOOM adlı oyun, söz konusu teknolojiyle Dogecoin blockchain’ine taşındı

Bitcoin Halving Beklentisi

Madencilerin ürettikleri Bitcoin bloklarından kazandıkları ödülü yarı yarıya azaltacak bir sonraki halving, tahminlere göre Nisan 2024’te gerçekleşecek.

Bitcoin, halving’i izleyen aylarda genellikle ralliye başlıyor, hatta boğa piyasalarının tetikleyicisi çoğunlukla halving oluyor. Sektörün bayrak taşıyanının BTC olduğu düşünülürse, DOGE’un da onunla birlikte yukarı yönelmesi beklentiler dahilinde.

Tüm bunlara ek olarak, DOGE’un kendisine tutkuyla bağlı büyük bir destekçi kitlesi mevcut. Memecoin’den vazgeçmeyen topluluk da göz önüne alındığında, kripto paranın 2024’te yüzde 300’e kadar artış göstermesi mümkün görünüyor.