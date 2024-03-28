En büyük ve en popüler memecoin DOGE son 24 saatte %19,3, son bir haftalık süreçte ise %43,2 oranında değer kazandı. Bu yazımızda “Dogecoin (DOGE) neden yükseliyor?” sorusunu yanıtlayacağız.

Son haftalarda memecoin’lerde üç haneli oranlarda yükselişler yaşandı. Bu yükselişlere elbette en büyük memecoin DOGE de eşlik etti. Yükseliş trendine devam eden DOGE, 0,2203 dolarla 2024 yılınının en yüksek seviyesini belirledi.

Dogecoin’de (DOGE) temel destek seviyeleri: 0,21 dolar ve 0,13 dolar

0,21 dolar ve 0,13 dolar Dogecoin’de (DOGE) temel direnç seviyesi: 0,31 dolar

DOGE Yılın En Yüksek Seviyelerine Çok Yaklaştı

DOGE, 0,13 desteğinde güçlü bir tepki verdi. Son 24 saatte %19,3 oranında değer kazanan DOGE, şu anda 0,21 dolar direncini de geride bırakmayı başardı. Dogecoin’in (DOGE) 0,21 dolar desteğinin üzerinde tutunmayı başarması halinde varlık yılın en yüksek seviyelerine ulaşmak için yola çıkabilir.

Bununla birlikte DOGE’un 0,2203 dolarla 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaşması, varlık üzerinde ek bir alım baskısı yaratabilir.

Alıcılar Kilit Direnç Seviyesini Hedefliyor

DOGE yatırımcıları şu anda varlıklarını satmaya pek de istekli görünmüyor. DOGE da bu durumu fırsata çevirerek yükseliş trendini sürdürüyor. Kısa bir süre önce 0,21 dolar direncini desteğe dönüştüren DOGE’un yükseliş trendine güçlü bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

MACD Göstergesi Bullish Cross’u Doğruladı

Bu haftayla birlikte Dogecoin’de MACD göstergesi de yükseliş tarafına geçiş yaptı. MACD histogramı, zirvede ve bu da rallinin henüz yeni başlıyor olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu oldukça umut verici.

Öte yandan satıcıların ise DOGE fiyatının 0,30 dolara yaklaşmasıyla birlikte harekete geçmesi bekleniyor.

Bu yazı CryptoPotato analistlerinden Duo Nine tarafından hazırlanmıştır. Orijinal içeriğe burdaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz.