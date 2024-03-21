Popüler memecoin DOGE son 24 saatte %19,19 oranında değer kazandı. Peki DOGE neden yükseliyor?

Piyasa değerine göre en büyük 10. kripto para birimi DOGE, son 24 saatte %19’un üzerinde değer kazanarak 0,1579 dolara kadar yükseldi.

DOGE’de son 24 saatte yaşanan yükselişlerin en önemli nedenleri arasında artan balina aktivitesi ve Elon Musk’ın son hamlesi gösteriliyor. DOGE’deki son yükseliş, Elon Musk’ın son hamlesinin ardından geldi.

Balinalar Milyonlarca Dolarlık DOGE Satın Alıyor

Kripto para analisti Ali Martinez, son 72 saat içerisinde balinaların 3,8 milyon dolar değerinde 25 milyon DOGE satın aldığını açıkladı.

Bu süreçte DOGE fiyatı 0,1290 dolardan 0,1579 dolara kadar yükseldi. Böylelikle SHIB son bir gün içerisinde %19,19 oranında değer kazandı.

Elon Musk DOGE için Ödeme Lisansı Alıyor

SpaceX, Tesla ve X’in (Twitter) patronu Elon Musk, kısa bir süre önce yeni ödeme lisansları aldı. X’i bir süper uygulamaya dönüştürmeyi hedefleyen Elon Musk, bu kapsamda platforma ödeme hizmetlerini de entegre etmeyi hedefliyor.

X’e ödeme entegrasyonu gelirse popüler sosyal medya uygulaması, PayPal ve Stripe gibi ödeme devleriyle rekabet edebilir.

Elon Musk bu kapsamda 22 eyalette ödeme lisansı aldı. Elon Musk’ın favori kripto para birimi DOGE olduğundan gelecekte X’e de DOGE ödeme entegrasyonun gelebileceği tartışılıyor.