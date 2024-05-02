Analist, DOGE’un önceki boğa döngülerindeki hareketlerini taklit ediyormuş gibi göründüğünü söyledi ve takipçilerine sabırlı olmalarını tavsiye etti.

Özet:

CoinGecko verilerine göre DOGE son bir haftalık zaman diliminde %14 oranında değer kaybetti. Popüler analist Ali Martinez’e göre tarihsel modeller, bu tür düşüşlerin önemli boğa sezonlarından önce geldiğini söyledi.

Aktif cüzdan sayısı, işlem hacmi ve günlük aktif cüzdan sayısı gibi kritik metriklerdeki artışlar, DOGE’da yükselişe işaret ediyor.

Dogecoin’de Yükseliş Sinyalleri

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük memecoin’i DOGE, son birkaç haftada oldukça sert değer kayıpları yaşadı. DOGE fiyatı son iki haftada %15 ve son bir aylık süreçte ise %33 oranında değer kaybetti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %4,7 oranında değer kazanan DOGE şu anda 0,13 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Popüler analist Ali Martinez, DOGE’daki son haftalardaki fiyat düzeltmesinin büyük bir boğa koşusundan önceki son düzeltme olabileceğini söylüyor. Ali Martinez bu nedenle takipçilerine sabırlı olmalarını tavsiye ediyor.

Ali Martinez, geride bıraktığımız yıllarda yaşanan astronomik yükselişlerden önce de bu tür fiyat düzeltmelerinin yaşandığına vurgu yaptı. Bu tür hareketlerden ilki, DOGE’un %1.000’lik yükseliş yaşamadan önce yaklaşık %40’lık fiyat düzeltmesine gittmesiyle 2017 yılında yaşandı.

2021 yılında da benzer bir vaka yaşandı ve DOGE fiyatı %56’lık fiyat düzeltmesine gittikten sonra %12.000 oranında değer kazanarak yaklaşık 0,70 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Ali Martinez, DOGE’un bir kez daha alçalan üçgen formasyonundan çıktığını ve geçmiş yıllardaki döngüler sırasındaki performansına çok benzeyen bir model içerisinde hareket ettiğini söyledi. Ali Martinez DOGE’un şu anda %47’lik bir fiyat düzeltmesi içerisinde olduğunu ve alçalan üçgen formasyonundan çıktıktan sonra konsolidasyon sürecine başladığını iddia etti.

Ali Martinez DOGE’un geçmiş döngülerdeki performansını taklit etmesi halinde 1 dolarlık kilometre taşına ulaşabileceğini öngörüyor.

Dogecoin’de (DOGE) Bu Metrikler Yükselişe İşaret Ediyor

Son haftalarda DOGE’da yaşanan sert düşüşlere rağmen bazı zincir üstü veriler, varlığın yükseliş trendine başlayacağını gösteriyor. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere son 3 ayda içi boş olmayan cüzdan adreslerinin sayısı %13,8 oranında arttı.

100.000 dolardan büyük işlemlerin günlük hacmi ise 1,5 milyar dolara yükseldi. Bu, 1 Mayıs’taki işlem hacmine kıyasla %12’lik yükseliş anlamına geliyor.

Son olarak IntoTheBlock verileri, DOGE’daki günlük aktif adreslerinin %20’lik bir artışla 66.000’i aştığını gösteriyor.