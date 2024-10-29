Son 24 saatte %14,7 oranında değer kazanan Dogecoin (DOGE), son 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Peki DOGE neden yükseliyor? İşte DOGE’deki yükselişin olası nedenleri.

Dogecoin (DOGE), Elon Musk’ın destek mesajları ve grafikteki golden cross oluşumu nedeniyle son bir haftalık süreçte yaklaşık %25 oranında değer kazandı. DOGE şu anda son olarak 2024 yılının Haziran ayında kaydedilen seviyelerde işlem görüyor.

Musk ve D.O.G.E. Girişimi Yatırımcı İlgisini Tetikledi

Elon Musk’ın ABD Başkan Adayı Donald Trump’ın kampanyasına verdiği destek, DOGE fiyatındaki yükseliş trendini güçlendiriyor. Donald Trump, seçimi kazanması halinde Elon Musk’ı Kamu Verimliliği Departmanı’nın (D.O.G.E.) başına getireceğini açıkladı.

Elon Musk D.O.G.E.’nin ABD’lilerin vergileriyle yapılan kamu harcamalarında 2 trilyon dolarlık tasarruf sağlayacağını öngörüyor. Dolayısıyla bu durum, DOGE yatırımcılarını heyecanlandırıyor. Kısa bir süre önce katıldığı bir etkinlikte bu konuda açıklamalarda bulunan Elon Musk, etkinliğin ardından DOGE’nin simgesi Shiba Inu köpeğinin yer aldığı bir görsel paylaştı.

Bu paylaşım, Elon Musk’ın Dogecoin’e destek mesajı olarak yorumlandı.

Dogecoin’de Golden Cross Yükselişi Tetikleyebilir mi?

Dogecoin’deki rallinin diğer bir destekleyici unsuru, günlük grafiklerde uzun vadeli bir yükseliş sinyali olarak görülen Golden Cross formasyonunun oluşması. Bu teknik gösterge, 50 günlük hareketli ortalamanın (MA) 200 günlük MA’nın üstüne çıkmasıyla oluşur ve genellikle yukarı yönlü güçlü bir momentumun habercisi olarak kabul edilir.

Geçmişte Golden Cross, Dogecoin’de güçlü fiyat artışlarını tetiklemişti. Ancak, Dogecoin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) 77 seviyesinin üstünde, yani aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Bu durum, kısa vadede bir düzeltme hareketi için sinyal olabilir. Geçmiş aşırı alım durumlarında olduğu gibi, DOGE fiyatının bir miktar geri çekilme yaşaması mümkün.

Olası Destek ve Direnç Seviyeleri

Dogecoin’in olası bir fiyat düzeltmesi halinde test edebileceği destek seviyeleri arasında 0,14 dolar ve 0,12 dolar seviyeleri dikkat çekiyor.

0,14 dolar (50 günlük EMA): Bu seviye, orta vadede güçlü bir destek sağlayabilir ve Fibonacci %23,6 seviyesine yakın olduğundan potansiyel bir düzeltme noktası olarak işlev görebilir.

0,12 dolar (200 günlük EMA): Daha büyük bir fiyat düzeltmesi halinde, DOGE bu seviyeyi yeniden test edebilir.

Öte yandan Dogecoin yukarı yönlü ivmesini korursa, 0,192 dolar seviyesine doğru bir test gerçekleştirebilir. Ancak, aşırı alım bölgesindeki düzeltme riski nedeniyle bu yükselişin sürdürülebilirliği konusunda temkinli olunması gerekiyor.